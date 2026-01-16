週末回暖是假象！下週這天起「急降10度」2地夭壽濕冷

生活中心／游舒婷報導

天氣回暖好開心？天氣粉專提醒，千萬不要被迷惑了！台灣颱風論壇發文指出，雖然週末是回暖的舒服天氣，但下禮拜確定會有強烈冷氣團，且是又濕又冷的天氣，氣象粉專直呼「先暖個幾天再冷X你，這就是天氣PUA」。

週末短暫回暖後，下週將有冷氣團來襲。（圖／取自台灣颱風論壇Threads）

台灣颱風論壇在threads上發文，小編表示，這個週末將會是舒服的回暖天氣，但是大家千萬不要被迷惑，因為下星期確定有強烈冷氣團來襲，且是「夭壽的濕冷型」，預計北部、東半部幾乎都會在冷雨中度過，就連中南部也躲不過，雖然不至於下雨，但也會轉成陰冷的天氣。

小編分享一張氣溫變化圖，可以看到下週二（20日）開始，北部溫度將驟降近10度，小編同時提醒，雖然變冷是從下星期開始，但是北部、東部週日（18日）開始就會飄雨，好天氣從現在開始倒數2天不到，小編喊話：「在濕冷的日子來臨前好好珍惜吧！」



