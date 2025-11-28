週末回暖熱飆30℃！「這天」再變天迎濕冷 急凍低溫探15度

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布強風特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，29日晨至29日下午蘭嶼、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），提醒民眾請注意。

氣象署指出，今日東北季風減弱，白天各地氣溫回升高溫可達30度，早晚仍較涼；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨；明日水氣逐漸增多，中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

第27號颱風天琴（KOTO），未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對臺灣天氣無直接影響。根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風減弱，環境風場為東北東風，東北東風仍可能挾帶微量境外污染物影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物易累積；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週末好天氣，下週二再變天急凍。（資料照）

下週天氣預測，週日到週一中層雲系通過，水氣逐漸增多。週日中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。下週二東北季風增強，週三週四受到東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣較涼，最低溫可能出現15到16度，其他地區早晚亦涼；迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中層水氣仍多，中部以北山區亦有零星短暫雨。

