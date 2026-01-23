週末回暖短暫 週二起北台再轉濕冷 高山降雪機率升高

週二鋒面接近，北北基與東部地區將出現局部短暫雨，氣溫下滑，民眾雨中出行全副武裝。（示意圖／周志龍攝）

臺灣未來一週將持續受到東北季風與鋒面系統影響，各地天氣變化頻繁。從明天（1月24日）起至下週日（2月1日），北北基、宜蘭、花蓮及臺東地區將有多日出現局部或零星短暫降雨的情況，週二起鋒面接近，全台氣溫再度下探，高山亦有降雪機會。

中央氣象署預報未來一週全台溫度變化與降雨趨勢，週二起明顯轉濕冷。（圖／氣象署提供）

中央氣象署指出，明天清晨輻射冷卻效應明顯，新竹以南局部地區可能出現攝氏10度以下低溫，北海岸、東部及恆春半島水氣增加，有局部大雨發生機率。週日與下週一水氣減少，氣溫逐漸回升，但週二鋒面通過，配合東北季風或冷氣團南下，將再次帶來明顯降溫與濕冷天氣。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興則在社群平台指出，自週五至週日，基隆、大台北東側、東北角及宜花東將出現局部短暫雨。週一午後，中南部山區與宜花東有零星短暫雨。週二、週三北北基、宜花東將再次轉為濕涼，週三清晨起臺中以北及宜花有局部短暫雨，午後桃園以北、花東及屏東山區亦可能出現降雨。

週四（1月29日）清晨，宜花東與鵝鑾鼻地區仍可能有零星短暫雨。週五至週六（1月30日至31日）清晨，北海岸、基隆、東北角及宜花東亦有零星降雨機會，週六晚間起東北季風再增強，新竹以北與宜蘭可能轉為局部短暫雨，午後花東也不穩定。下週日（2月1日），北北基與宜花地區仍有降雨，臺東午後亦有降雨機率。

賈新興進一步表示，從目前氣候趨勢預測來看，2月上旬氣溫仍略偏低，但農曆年期間全臺氣溫整體將呈現「正常至略偏暖」的格局。降雨方面，至2月底宜蘭地區的降雨量仍可能稍偏多，須留意積水或濕滑道路情形。

此外，中央氣象署提醒，明天及下週二、週三期間，高海拔3000公尺以上山區可能出現降雪現象，週日與下週一清晨，中南部地區亦易有局部霧或低雲，對交通能見度造成影響。賈新興也呼籲，目前於日本海一帶旅遊的民眾需注意大雪警戒，密切關注當地氣象預報。

未來一週全台氣溫趨勢圖顯示，週末短暫回暖後，週二起鋒面報到，全台再度轉冷。（圖／氣象署提供）





