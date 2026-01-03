週末回暖週三急凍！強烈冷氣團、輻射冷卻恐下探9度

（記者石耀宇／綜合報導）中央氣象署表示，今（4）日強烈大陸冷氣團將逐漸減弱，各地白天氣溫明顯回升，不過清晨仍受輻射冷卻影響，早晚偏冷；西半部及東北部須特別留意日夜溫差大。氣象署並提醒，自明（5）日起將有新一波冷氣團報到，7至8日（週三、週四）強烈大陸冷氣團配合輻射冷卻，不排除達「寒流」等級，將是此波冷空氣影響最明顯時段。

示意圖／周末白天氣溫明顯回升，但下周將有新冷氣團南下。（擷取自免費圖庫Freepik）

氣象署指出，今日本島環境偏乾，各地多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。白天高溫中部以北及東半部約21至23度，南部可達24度左右，但清晨及夜間仍偏冷，西半部與東北部日夜溫差明顯，民眾外出活動及清晨、深夜返家時需注意穿著調整。

廣告 廣告

圖／未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

自明日週一（5日）起，另一波強烈大陸冷氣團將南下影響台灣，氣溫將逐日下滑。週一至週二間水氣增多，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，新竹、苗栗也有零星降雨，其餘地區則為多雲到晴天氣。此期間中部以北、宜蘭及金門低溫約10至13度，南部與花東約15至17度，北台灣將轉為明顯濕冷型態。

圖／定量降雨趨勢圖。（氣象署提供）

氣象署預估，7至8日強烈大陸冷氣團配合輻射冷卻效應，各地天氣將由濕冷轉為乾冷，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，清晨低溫可能下探9至11度，台北測站不排除跌破10.4度，冷氣團強度有機會達到寒流標準；中南部清晨、夜晚也偏冷，白天則較為乾爽，日夜溫差依舊明顯。

圖／氣象署天氣提醒。（氣象署提供）

至9、10日冷氣團稍微減弱，白天氣溫略有回升，不過在乾冷環境下，夜間輻射冷卻效應持續，各地清晨與夜晚仍偏冷，西半部日夜溫差大。降雨範圍則縮小至東半部及恆春半島局部短暫陣雨。

氣象署呼籲，未來一週冷空氣一波接一波，民眾應留意最新預報資訊，適時增添衣物保暖，尤其長者、心血管疾病患者及早出晚歸族群，更需注意防寒。

更多引新聞報導

役男留守慘遭兵變！7000元跨年房費竟成女友開房贊助金

韓國演員車上活春宮！激戰猛踢椅背逼經紀人全程觀戰

