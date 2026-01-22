週末回暖飆26度！下週又變天轉涼 降雨熱區曝光

生活中心／彭淇昀報導

今明2天台灣周邊仍受強烈大陸冷氣團影響，環境水氣仍多。天氣風險分析師黃國致表示，850hpa的0度等溫線在台灣北部海域，700hpa的0度線在恆春半島以南，冷空氣較為深厚，中部以北到東部地區2000公尺以上高山有路面結冰或局部降雪發生情形。

週末至下週一台灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。（圖／翻攝自天氣風險臉書）

黃國致指出，明（23）日下午乾空氣移入，環境水氣減少，同時東北季風強度略減弱，各地天氣逐漸好轉，僅基隆北海岸及東部沿海地區有局部短暫陣雨。白天溫度將回升，苗栗以北到宜蘭白天高溫17-19度，中部及花東地區高溫19-22度，南部高溫20-21度；夜晚到週六（24日）清晨中北部、東北部都市地區低溫11-15度，空曠地區仍可能降到10度左右，南部及花東都市地區低溫15-16度，空曠地區仍可能降到12度左右。

週末至下週一（24至26日）台灣周邊轉為偏東風環境，除東部地區局部有零星降雨外，其他地區為多雲到晴的好天氣。白天各地氣溫再回升，苗栗以北到宜蘭、花蓮白天高溫19-24度，中部及台東高溫21-25度，南部高溫22-26度；夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍有12度或以下低溫發生機會，南部及花東都市區低溫16-18度，空曠地區仍可能有15度或以下低溫，日夜溫差較大，同時易有局部輕霧或低雲影響能見度。

下週二（27日）上午預計有鋒面系統通過台灣北部海域，對本島無直接影響；下午東北季風再度增強，將持續影響至下週四(29日)，屆時迎風面北部及東部地區降雨再度增多，天氣也將轉涼。

黃國致提醒，今日到週五白天台灣周邊風浪皆較強，各海域平均風6-8級，陣風9-10級，浪高3-4公尺；週五到週日（23-25日）冷氣團減弱，各海域風浪也稍減弱，但東南部海域及巴士海峽風浪仍較大，平均風4-6級，陣風6-8級，浪高2-3公尺。下週二（27日）下午起東北風逐漸增強，各海面平均風5-7級，陣風8-9級，台灣海峽浪高達2-3公尺，其他海面浪高約1-2公尺。

