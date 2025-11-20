週末回暖飆30度！下波東北季風又來了 氣象署：這2天最冷探15度

記者蔣季容／台北報導

下週一開始又有新的一波東北季風報到，最冷時間落在下週三、四。（圖／氣象署）

受到入秋最強冷空氣影響，今（20）日全台各地偏冷。中央氣象署表示，明日溫度會較回升，到了週末各地高溫有機會回升至26至27度，南部地區有接近30度的機會。不過下週一開始又有新的一波東北季風報到，最冷時間落在下週三、四，中南部清晨受到輻射冷卻影響，可能下探至15度。

氣象署預報員蔡伊其說明，今天基隆北海岸、宜蘭地區還是不定時有降雨情形，中南部外海有零星回波移動到陸地，山區有降雨情形，同時今天中午12時25分在玉山氣象站觀測到初雪。

廣告 廣告

蔡伊其指出，明天天氣型態仍以東北季風為主，溫度偏低，但相較於前幾天稍微回升，北部及中部低溫大約18度。週六（22日）溫度逐日回升，週日各地溫度都有26至27度，南部地區有接近30度的機會。下週一（24日）下一波東北季風影響，溫度再轉涼，預估下週三、週四最冷，台北約17至18度，中南部清晨受到輻射冷卻影響，下探至15至16度。

下週一下波東北季風逐漸增強，北部及東半部晚間降雨範圍增加。（圖／氣象署）

降雨方面，明天桃園以北、東半部仍有一些降雨，西半部山區有零星降雨，中部以北3500公尺高山不排除有零星降雪機會。週末東北季風逐漸減弱，迎風面基隆北海岸、東北部仍有零星降雨機會，下週一下波東北季風逐漸增強，北部及東半部晚間降雨範圍增加，週二至週四桃園以北及東半部仍要留意局部降雨發生。

更多三立新聞網報導

27年連鎖書店宣布熄燈！出清大拍賣 全館79折「文具1折起」

天氣冷易猝死！內政部「起床4步驟」保命：先賴床一下

4生肖中年後走大運！財富如滾雪球「越積越多」

護腎又抗發炎！醫大讚1蔬菜 抗癌含量「多綠花椰菜50倍」

