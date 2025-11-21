週末回暖飆30度！下週再迎東北季風 準「天琴」颱風影響2關鍵

記者鄭玉如／台北報導

受到東北季風減弱影響，周末各地氣溫回升，白天北臺灣將有暖意，不過早晚較冷，須注意氣溫變化，而下週一伴隨新一波東北季風南下，迎風面北、東部氣溫偏涼，背風側中南部則是晴時多雲，日夜溫差大。至於是否有機會生成「天琴颱風」，氣象粉專點出2個影響關鍵。

臉書粉專「天氣風險WeatherRisk」指出，週末（11/22-11/23）因東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，尤其週日最為明顯，白天北臺灣將有暖意，清晨、夜晚低溫約19至22度，注意氣溫變化，以免著涼，各地普遍為晴時多雲，迎風面東半部雲層偶有空檔，但仍有局部短暫雨。

下週一（11/24）再度伴隨新一波東北季風南下，整週普遍又回到東北季風持續影響的環境，迎風面北部、東部為陰有地形降雨天氣，整日氣溫偏涼、較冷，而背風側的中南部則晴時多雲，白天氣溫回暖、早晚偏涼，日夜溫差大。下週二（11/25）則是隨北方中層乾空氣逐漸移入後，北部東半部降雨將大幅減緩，相對更為零星。

至於熱帶系統方面，預報顯示南方洋面下週起有熱帶擾動發展趨勢，並可能於下週中後期西行，通過菲律賓陸地後進入南海，可能進一步發展為「天琴颱風」，不過目前研判「距離臺灣遠」，對本島天氣威脅低，且「環境水氣北上至臺灣的幅度可能也較有限」，需注意的是間接海象影響，北、東與巴士海峽一帶有長浪或沿海風浪增強可能。​

