週末回暖飆30度！今小雪「冬天要來了」 下週二變天驟降溫

早晚溫差持續加大！台灣環境持續吹東北風、早晚偏涼，中央氣象署指出，今（22）天清晨苗栗縣測得最低溫13.2度，不過白天開始氣溫回升，北部高溫21-24度、中南部和台東可望到26-28度，甚至上看30度；而今天是24節氣的「小雪」，接下來東北季風反應增強，轉涼、轉冷更明顯，下週二（25）將有新一波東北季風南下，氣溫明顯驟降，「冬天要來了」！

氣象署表示，今天各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，提醒早出晚歸的民眾要適時增添衣物，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適；離島澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。

降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣；風浪方面，桃園至彰化、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至米，海邊活動需多加留意。

11/22全台天氣預報。圖／中央氣象署

氣象專家林得恩指出，今天是「小雪」，在此節氣前後，烏魚群開始陸續游到臺灣海峽，等到「大雪」節氣時，就是烏魚子的盛產季，而「小雪」主要是反應東北季風將會越來越強，有些地方因受到地形的影響，風勢較一般來得強烈，溫度也會隨之而轉涼、轉冷。

林得恩進一步提到，根據歐洲EC-AIFS數值模式今晨最新模擬的結果顯示，下週二前後，將會有新的一波東北季風增強並南下影響台灣，氣溫再度明顯驟降，環境水氣也有「先濕、後乾」的趨勢，讓他直說「冬天的感覺愈來愈濃了」。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，22日東北季風減弱，環境風場為東北風至東北東風，中南部污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

