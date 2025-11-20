週末回暖 下週又一波東北季風轉濕涼

（中央社記者黃巧雯台北20日電）氣象署今天表示，明天北部、東北部及東部天氣較涼，週末東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，24日下一波東北季風增強，將再轉涼，且雨區擴大，北部地區轉為局部短暫雨。

交通部中央氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天持續受到東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚也有涼意，整體的冷空氣沒有前幾天那麼強，各地低溫17、18度。

蔡伊其指出，週末氣溫將逐漸回升，23日北部高溫約攝氏26、27度，南部將來到29、30度。24日東北季風增強，北部高溫略降，中南部則與週末相近，預計25日、26日將明顯轉涼，北部26日、27日低溫約16、17度。

降雨方面，蔡伊其表示，明天基隆北海岸、東北部地區、東部地區、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東、恆春半島地區、新竹以南山區可能有零星短暫雨，其他地區雲量偏多。

週末東北季風逐漸減弱，蔡伊其表示，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫雨，花東地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

蔡伊其表示，24日下一波東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨。他提醒，24日晚間起雨區擴大，北部地區也會轉為局部短暫雨。

蔡伊其表示，25日基隆北海岸、東半部地區可能有局部短暫雨，其他地區有機會看到陽光，而26日、27日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區雲量增加。（編輯：管中維）1141120