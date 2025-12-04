週末回暖！東北季風挾雨彈南下 北東、恆春下週回歸濕冷

本週末有望回溫，高溫上看27度，不過8日起另1波東北季風到來，各地跌回1字頭低溫，桃園以北、東半部、恆春將有短暫雨勢，且降雨情況預計會持續到下週末前。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，東北季風5日持續影響，桃園以北、東半部、恆春半島有零星降雨，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭也有降雨機會，其他地區天氣多雲到晴。

6日至7日東北季風轉弱，剩下基隆北海岸及大台北山區、東半部、恆春半島仍有零星短暫雨，其他地區轉晴到多雲。

新1波東北季風將在8日至9日到來，屆時桃園以北、東半部以及恆春半島回到局部短暫雨的天氣，不過其他地區維持多雲到晴，且10日至11日東北季風趨弱，除了基隆北海岸、大台北山區、東半部和恆春半島仍有零星短暫雨，其他地區還是多雲到晴。

本週末東北季風轉弱，白天有機會回溫到25度至27度。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢方面，受東北季風影響，全台5日清晨偏涼，低溫落在16度至18度，但因東北季風在未來1週有2波變化，本週末6日至7日白天先回溫到25度至27度，直到8日、9日東北季風南下，北部低溫回到17度至19度，白天低溫也僅22度，10日至11日再回到25度至27度區間。

