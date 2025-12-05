週末回暖 東北季風8日增強北部東部有雨

（中央社記者黃巧雯台北5日電）氣象署今天表示，未來兩天漸回溫，7日西半部白天高溫25到27度；8、9日東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春半島局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭可能有局部大雨。

交通部中央氣象署預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來兩天東北季風稍微減弱，白天溫度逐漸回升，早晚仍較涼，日夜溫差較大，白天之後水氣明顯減少，各地大致晴到多雲，迎風面基隆北海岸、大台北地區、宜蘭、花蓮可能有零星降雨，台東、恆春半島有局部短暫雨，週日的雨勢將更為零星。

8日、9日東北季風增強，黃恩鴻表示，冷空氣強度較弱，影響範圍小，時間較短暫，北部、宜蘭天氣稍微轉涼，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區、宜蘭可能會有局部大雨發生，其他地區多雲到晴。

黃恩鴻指出，10日至12日東北季風減弱、氣溫回升，各地大致多雲到晴，迎風面北海岸、大台北山區、東半部到恆春半島有零星短暫雨。

氣溫方面，黃恩鴻表示，未來兩天逐漸回溫，7日西半部白天高溫約攝氏25到27度，東半部25、26度。

黃恩鴻指出，8日及9日北部、宜蘭、花蓮溫度下降，白天高溫22、23度，中南部及台東26、27度。他並提到，10日至12日北台灣白天高溫回升，約25、26度。

另外，菲律賓東南方海面今天有熱帶性低壓生成，根據氣象署網站，熱帶性低壓下午2時中心位置在鵝鑾鼻東南方1140公里海面上，以每小時10轉4公里緩慢速度，向西南西進行。黃恩鴻表示，預測熱帶性低壓發展成颱風機率不高。（編輯：管中維）1141205