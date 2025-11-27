週末回溫飆30度！12/1東北季風增強 雨彈襲北部、東部

今天(28日)受東北季風影響，天氣仍偏涼，白天水氣逐漸減少，但整體雲量偏多。氣象署指出，週末東北季風減弱，白天各地氣溫回升，高溫直逼30度。下週一東北季風稍增強，北部及宜蘭地區天氣稍涼，局部地區則有短暫雨發生。

一週溫度趨勢。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，今天(28日)受東北季風影響加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，白天水氣逐漸減少，但整體雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨；氣溫方面，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼。

氣象署指出，週六(29日)東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。週日(30日)各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大，僅基隆北海岸、恆春半島、中部以北山區有零星短暫雨。

一週降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

氣象署提醒，下週一(1日)東北季風稍增強，下週二至四(2-4日)東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；12/1、12/2基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；12/3、12/4桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

