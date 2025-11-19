週末回溫！下週又有「新一波東北季風」南下增強 北東陰轉雨

生活中心／彭淇昀報導

明（20）日持續受東北季風影響，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，各地皆感受涼冷。氣象粉專「天氣風險」指出，下週一預估將有新一波東北季風南下增強，北部至東部將再轉陰陣雨。

下週一預估另一波東北季風再度南下增強，北部至東部將再轉陰陣雨。（示意圖／資料照）

天氣風險表示，明後2天持續受到東北季風影響，北部及東北部普遍為陰天，並時有地形降雨，環境水氣不多，整體雨量較前期縮減。

氣溫方面呈現逐日回升趨勢，預測高溫約17-20度逐漸回升至20-22度，清晨夜晚低溫約15-16度，白天體感偏涼、早晚較冷，請留意保暖；中南部受影響較小，雖偶有雲增轉陰、局部短暫陣雨，但大致仍屬穩定，高溫逐日回升的幅度較大，預測週四週五高溫約24-28度，清晨夜晚低溫則普遍為17-20度，日夜溫差再擴大。

至於週末天氣，東北季風減弱的空檔，各地氣溫持續回升，北部也將有放晴機會，不過隨著環境轉為偏東風後，東北角至東部雲量仍較多、且有地形性短暫陣雨。

天氣風險指出，下週一（24日）預估另一波東北季風再度南下增強，北部至東部將再轉陰陣雨；不過自週一晚間至週二有乾空氣移入趨勢，迎風側降雨可望再度減緩。

