週末回溫！下週強冷空氣再殺到 「這2日」恐迎首波大陸冷氣團

生活中心／林昀萱報導

氣象署發布強風特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，5日晨至6日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

今（5）日東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、臺灣東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島、馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。明日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下週中旬有一波強冷空氣報到。（圖／林老師氣象站）

氣象專家林得恩在臉書粉絲專頁「林老師氣象站」指出，今日天氣持續受東北季風影響，尤其是北部及東北部地區濕冷體感較為明顯，白天高溫不會超過攝氏20度；一直要到明日東北季風減弱、環境水氣減少，臺灣各地氣溫才會逐漸回升，但早晚仍較涼，中南部日夜溫差大，南北溫差也會明顯增大，降雨僅剩基宜地區以及北部山區仍有零星陣雨機會。

林得恩提醒，中旬有一波強冷空氣報到！下週一（8日）起，東北季風再度增強，冷空氣再度南下，環境水氣再度增加，桃園以北及基宜花地區也再度轉為有雨的天氣，整體感受又回到偏涼、偏濕體感；此波冷空氣強度較弱，且維持時間不長。要注意的是，下一波的強冷空氣南下，預測在12月13日、14日前後，有直接挑戰今年首波大陸冷氣團的潛力。

