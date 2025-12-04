週末回溫！「這天」東北季風增強挾雨勢 下週再有強冷空氣南下

即時中心／綜合報導

東北季風持續影響，今（5）日清晨平地最低氣溫出現在新竹關西11.6度，明（6）日起將逐漸減弱、氣溫回升；不過氣象專家吳德榮表示，下週一（8日）東北季風增強、氣溫略降，屆時迎風面北部、東半部將有局部短暫降雨。另外，根據最新歐洲模式顯示，下週末（13、14日）前後將有強冷空氣南下影響台灣，但確切時間點仍有待觀察。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」專欄發文指出，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今（5）日東北季風水氣減少，北部多雲、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；白天北部偏涼、南部舒適，早晚因輻射冷卻影響仍偏冷，應注意保暖。

週六（6日）清晨因輻射冷卻，西半部少部分平地的最低氣溫仍可降至12度左右；白天起東北季風減弱氣溫漸回升，北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；下週日（7日）氣溫續回升，西半部大致晴朗，東半部偶有機會出現局部短暫降雨。

下週一（8日）東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部有局部短暫降雨的機率；下週二（9日）起逐日減弱，迎風面降雨範圍縮小、機率降低，氣溫略升；下週三、四（10、11日）西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

而根據最新歐洲模式顯示，大約下週末（13、14日）前後將有強冷空氣南下；然而吳德榮指出，因科學的極限，各國模式模擬的強度不一、南下時間也很分歧，需持續觀察調整。

