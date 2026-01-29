週末天氣大轉折！週六起鋒面報到轉濕冷 北台灣明顯降溫

把握陽光露臉！今（30）日各地溫暖舒適，各地以多雲天氣為主。週六（31日）起各地轉雨，越晚降雨越明顯，週日（2月1日）東北季風增強，北台灣白天高溫恐降至15度，再加上降雨，整體感受濕冷。預估下週二（2月3日）起東北季風逐漸減弱，水氣才會減少。

受偏東至東南風影響，今日各地以多雲天氣為主，偶有陽光露臉。東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部山區也有零星降雨機率。氣溫方面，白天北部及東半部高溫約21至23度，中南部可達25至27度，但早晚仍偏涼。

週六晚間鋒面通過 降雨範圍擴大

根據《天氣風險WeatherRisk》預報，明（31）日上午苗栗以北、大台北及宜蘭一帶將出現短暫陣雨，下午至晚間因鋒面通過，東北季風跟著增強，降雨也轉趨明顯。北部及東北部山區可能有較多累積雨量，中部與花東地區傍晚後也將轉為有雨，而南部影響較小，平地為多雲到陰。

冷空氣南下 週日濕冷感受最明顯

週日（2月1日）東北季風持續偏強，中部以北、東半部及南部山區持續有短暫陣雨，南部平地則為多雲到陰。北台灣白天高溫降至15至17度，再加上降雨，整體感受濕冷。

下週一晚間雨勢趨緩 回暖時間曝光

週日到下週一（2月1至2日）期間，中北部高山不排除出現局部冰霰或降雪。持續受東北季風影響，下週一中部以北、東半部白天仍有短暫陣雨，直到晚間水氣才會逐漸減少，西半部轉為多雲天氣，降雨範圍集中在迎風面大台北、東半部一帶。

預估下週二（2月3日）起，東北季風逐漸減弱，水氣減少、天氣也轉趨穩定，僅東北部與東部有零星降雨機率，西半部可望多雲到晴，氣溫也將逐步回升。