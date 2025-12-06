週末好天氣 吳德榮：13日入冬最強冷空氣可能報到

（中央社記者吳欣紜台北6日電）週末好天氣，氣象專家吳德榮指出，今天氣溫漸回升，白天北舒適南微熱、早晚涼，而下週一東北季風將增強，水氣增多、氣溫略降，13日起入冬最強冷空氣可能報到，溫度恐攝氏10度以下。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天早晨觀測資料顯示，低層雲大多在東側、伴隨降水回波，東北部有少量降雨。

而最新歐洲模式模擬顯示，今天白天起季風減弱、北部轉多雲時晴、中南部晴朗，東半部偶有局部短暫降雨的機率；氣溫漸回升，白天北舒適南微熱、早晚涼。

廣告 廣告

吳德榮也說，明天各地好轉為晴朗穩定，氣溫續回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮也提到，最新模式模擬顯示，8日東北季風增強，水氣增多、氣溫略降，迎風面北部、東半部轉有局部短暫降雨的機率；9日季風漸減弱，迎風面北海岸、東半部仍有降雨，但降雨的範圍縮小、機率漸降。

至於10至12日天氣好轉，各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫降雨的機率，氣溫續升，白天舒適微熱、早晚涼。

不過，吳德榮提到，13至15日南下的入冬最強冷空氣，最新歐洲模式模擬已調整為跨過「大陸冷氣團」的門檻，本島平地的最低氣溫將挑戰10度以下。

但他也提醒，由於科學的極限，模式會繼續調整，且各國模式模擬的強度並不一致、南下的時間也很分歧，需持續觀察，下定論還太早。

另外，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，菲律賓東方海面的熱帶低壓，發展緩慢，最新歐洲模式系集模擬顯示，未來將大致循颱風「天琴」的路徑，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，無論是否成颱，對台皆無威脅。（編輯：謝雅竹）1141206