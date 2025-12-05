週末好天氣！東北風趨緩水氣減少 高屏空品仍欠佳

即時中心／林耿郁報導

今（6）天東北季風減弱，白天氣溫回升，不過早晚仍較涼，各地低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會更低一些，外出請注意保暖，白天北部、宜花地區高溫為22、23度，中南部及台東則可來到25至27度，白天溫暖早晚涼，留意日夜溫差大。

氣溫方面，氣象署預報，隨著水氣明顯減少，各地大多為晴到多雲，不過迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部地區，仍有零星短暫降雨，且在台東及恆春半島降雨機率較高，外出請記得攜帶雨具備用。

離島天氣：澎湖晴時多雲，20至22度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，14至19度。

台東、彰化、恆春半島，以及澎湖、金門有平均風6級以上、陣風8級以上發生的機率，請注意。

位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，持續朝偏西的方向移動，先經過菲律賓再進入南海，預估強度發展不明顯，且距離台灣遙遠，對我天氣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風稍減弱，環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

