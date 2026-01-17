週末好天氣！迎風面短暫雨 新竹以南多雲到晴

台北市 / 綜合報導

一起來關心周末天氣資訊了，即時影像帶您來到墾丁南灣，天氣看起來相當宜人，也提醒您把握周末好天氣，因為下周二開始要變天了。這個周末有鬆散的中低雲通過，西半部平地大部分是多雲時晴，山區、東半部及大台北東側，偶有零星短暫雨的機率。溫度方面，北部17至21度、中南部16至27 度、東部17至23 度。 明（18）日、還有下周一，天氣跟今（17）日差不多，白天舒適早晚較涼。但周二開始，冷氣團報到，氣溫溜滑梯， 本島平地最低氣溫，可能降至8度左右。降雨方面，下周二至下周五，北部、東半部有局部雨勢，整體呈現濕濕冷冷的天氣。

原始連結







更多華視新聞報導

冷空氣南下「乾、濕冷差很大」！ 氣象署揭關鍵

把握好天氣！ 今各地晴到多雲 西半部日夜溫差大

今年第1號颱風「洛鞍」將生成！ 預估路徑、侵台機率曝光

