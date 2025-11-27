週末好天氣「高溫上看30℃」！ 下週東北季風報到又變天

今白天起逐漸回溫，週日台灣各地高溫預測大約在26至30度。（示意圖／方萬民攝）

今天（28日）受東北季風影響，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，白天因雲量增加，北部及東半部可來到22、23度，中南部則約24、25度，週末白天各地氣溫逐漸回升，西半部及台東高溫預測能有26至30度。中央氣象署預報員曾昭誠提醒，下週將迎來新一波東北季風，北部最高溫可能下降5度。

氣象署資料顯示，今天因東北季風影響，台灣北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；全台各地大多為多雲，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，今晨至上午西半部地區亦有零星短暫雨。

明天（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；台灣各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。中部以北、宜蘭低溫預測13至15度，南部及花東17至19度；宜花高溫預測24至25度，西半部及台東26至30度。

週日（30日）各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大，僅基隆北海岸、恆春半島、中部以北山區有零星短暫雨。中部以北、宜蘭低溫預測15至16度，南部、花東19至20度；台灣各地高溫預測大約26至30度。

下週一（12月1日）東北季風稍增強，下週二（12月2日）至下週四（12月4日）受東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。下週一、二基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週三（12月3日）、四桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一、二中部以北、宜蘭低溫預測17至20度，南部、花東20至21度；北部、宜花高溫預測23至24度，中南部及台東26至29度。下週三、四各地低溫預測15至20度；北部、宜蘭高溫預測21至22度，中南部及花東24至29度。

氣象署預報員曾昭誠表示，下週另一波東北季風報到，預計將一路影響至週末，因此下週一、二北部最高溫可能下降5度，桃園以北、東半部及恆春半島將出現局部短暫雨；下週三、四冷空氣增強，北部低溫下探15度，屆時雨區也將擴大，北部、東部和恆春半島均要注意降雨狀況。

