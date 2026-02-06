週末寒流來襲！11縣市低溫特報 基北北桃等7縣市「非常寒冷」
台北市 / 林彥廷 綜合報導
氣象署表示，明(7)日寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，8日至9日清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，明日下午起至8日局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。
氣象署提醒，加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。
低溫區域：
【橙色燈號(非常寒冷)】
新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。
【黃色燈號(寒冷)】
新竹市、苗栗縣、台中市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
今（5）日台灣各地天氣穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，不過明（6）日白天鋒面接近，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高。氣象粉專「天氣風險」表示，下週三（11日）起另一波東北季風或大陸冷氣團可能南下，北東部再轉陰雨、溫度下滑。
今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度。氣象粉專也提醒，氣象署已於最新一報將強冷空氣正式升格為寒流強度，不諱言就是今年入冬最強冷空氣報到。
吳德榮表示，6日白天各地高溫仍偏高，北部氣溫約14至26度，中部15至30度，南部17至31度，東部則約14至28度，南部與中部白天仍有偏熱感受。最新模式進一步顯示，7日氣溫將出現明顯下滑，且愈晚愈冷。北部及東半部降雨機率提高，中部雲量增加，山區亦有局部短暫雨發生的可能。...
昨天有明顯回暖的感覺，但氣象署表示，今天（2/6）隨即鋒面影響，有局部短暫雨，週末起就會有寒流來襲，溫度溜滑梯，最低可能降至6度以下，加上沿海空曠地區強風，讓體感溫度更低。這波寒流週日（2/8）到週一（2/9）晨最冷，預計週二（2/10）寒流減弱，氣溫才會明顯回升。
生活中心／張予柔報導中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，全台雲量明顯增多，各地天氣轉為不穩定。北部、宜蘭及花蓮有短暫降雨，中部平地也有零星下雨機會，南部、台東、恆春半島及中部山區則可能出現局部短暫雨，外出民眾建議攜帶雨具。氣溫方面，早晚天氣偏涼，低溫約落在18至22度之間，白天高溫稍下滑，北部及宜蘭約21至24度，中部及花蓮23至26度，南部及台東仍可達25至29度。不過，隨著冷空氣逐步南下，明（7）晚起氣溫將再度下降。
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在苗栗縣後龍鎮的攝氏13.7度。氣象署表示，今天（6日）鋒面通過，白天各地高溫稍下降，入夜後寒流逐漸南下，各地氣溫將進一步下降。明天天氣如何？氣象署指出，明天（7日)寒流南下，中部以北、宜花地區天氣明顯轉冷，周日到下周一（8日到9日) 清晨寒流影響，各地非常寒冷，下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷。
極端氣候襲歐亞 日本連兩周暴雪已38死 「李奧納多」風暴釀西班牙洪災
極端氣候襲擊歐亞，日本各地近兩周以來， 累計至今已有38人死於雪災相關事件、413人因此受傷，其中以新潟縣最為嚴重。 日本氣象廳表示，天氣預計將逐漸緩和，但多地降雪已超越往年水準，同時警告由於暖空氣湧入、氣溫回升，下雪地區需嚴防雪崩、屋頂落雪等事件。比如新潟縣長岡市白天氣溫達到8°C，這通常是3月才會出現的溫度，建議民眾如果要除雪，需要兩人以上結伴同行。 而在歐洲地區，西班牙南部的安達魯西亞（Andalusia）自治區，則因風暴「李奧納多」（Storm Leonardo）引發嚴重洪水，至少3000人撤離。空拍影片顯示，文化旅遊重鎮格拉納達（Granada）已成水鄉澤國。 當局對多地發出降雨紅色警戒，表示部分地區在短短數小時內的降雨量，可能相當於全年平均雨量。目前學校已預防性停課、高鐵暫停營運、多條道路暫時封閉。 葡萄牙情況也不遑多讓，冬季風暴接連帶來豪雨，導致災後復原速度緩慢。
中央氣象署表示，明天天氣穩定，各地多雲到晴、白天舒適，須留意日夜溫差。預估下一波鋒面6日白天接近台灣，北部、宜蘭及中南部山區轉有雨；7日鋒面通過後冷空氣南下，有機會達寒流強度，北部、宜蘭降溫有感，低溫約攝氏11度至13度，且由溼冷轉乾冷。這一波最冷時間點預估落在8日至9日清晨，平地普遍低溫下探9度。
冷平流雲系出現！前中央氣象局長鄭明典今（6）日在臉書PO出衛星雲圖，說明冷平流雲系指的就是「雲街」，是冷空氣流經暖水面的特徵；一股冷空氣往東出海，另一股冷空氣往南擴展，影響台灣的是往南的這股冷空氣。
把握好天氣，變天的時間又要到了！氣象專家賈新興今（5）日分析未來天氣，預估寒流可能在7日至8日影響臺灣，最低溫將出現在「這個時段」，提醒民眾多加留意。
即時中心／林耿郁報導今（5）天各地大多為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨；白天西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間、清晨氣溫稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物避免著涼。
根據氣象署表示，今（5）日各地天氣為多雲到晴，白天氣溫偏高，南部高溫達30度，中北部為27至28度，宜花東則為24至25度，整體感受偏暖。不過，明日（6日）起鋒面接近，雲量增多、降雨機率提高，白天高溫略降至22至26度。謝佩芸指出，週六鋒面通過後寒流南下，氣溫將明顯驟降...
今（5）日臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴的天氣，西半部日夜溫差大，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，東北部地區有零星短暫雨。預估明日白天鋒面接近，各地雲量增多，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部、宜蘭地區及中南部山區降雨機率越晚越高。