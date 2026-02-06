週末寒流來襲！11縣市低溫特報 基北北桃等7縣市「非常寒冷」

極端氣候襲擊歐亞，日本各地近兩周以來， 累計至今已有38人死於雪災相關事件、413人因此受傷，其中以新潟縣最為嚴重。 日本氣象廳表示，天氣預計將逐漸緩和，但多地降雪已超越往年水準，同時警告由於暖空氣湧入、氣溫回升，下雪地區需嚴防雪崩、屋頂落雪等事件。比如新潟縣長岡市白天氣溫達到8°C，這通常是3月才會出現的溫度，建議民眾如果要除雪，需要兩人以上結伴同行。 而在歐洲地區，西班牙南部的安達魯西亞（Andalusia）自治區，則因風暴「李奧納多」（Storm Leonardo）引發嚴重洪水，至少3000人撤離。空拍影片顯示，文化旅遊重鎮格拉納達（Granada）已成水鄉澤國。 當局對多地發出降雨紅色警戒，表示部分地區在短短數小時內的降雨量，可能相當於全年平均雨量。目前學校已預防性停課、高鐵暫停營運、多條道路暫時封閉。 葡萄牙情況也不遑多讓，冬季風暴接連帶來豪雨，導致災後復原速度緩慢。

Yahoo國際通 ・ 21 小時前 ・ 發表留言