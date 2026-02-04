週末寒流南下氣溫溜滑梯！急凍7度時間點出爐 颱風「西望洋」估明生成

週末強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、東北部及東部明顯轉冷，局部空曠地區不排除出現7度低溫。（示意圖／本刊資料照）

今天（4日）臺灣各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭亦有零星短暫雨，白天北部及東半部高溫約22至25度，中南部高溫可達約26至28度。氣象署表示，明後天的天氣與今天類似，週末強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、東北部及東部明顯轉冷，局部空曠地區不排除出現7度低溫。

氣象署指出，週四、週五（5日、6日）白天各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有零星局部短暫雨，東北部地區亦有零星短暫雨；北部、東半部白天高溫23～27度，中南部26～30度，澎湖21度，金門18～19度，馬祖15～16度，西半部日夜溫差較大，提醒早出晚歸的民眾注意保暖。

氣象署說明，週五晚間起至週六（7日）鋒面通過及強烈大陸冷氣團或寒流南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；天氣方面，北部、東北部地區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，中部地區及南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

下週日至下週一（8日、9日）清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，西半部及宜蘭低溫9～15度，花東及澎湖12～18度，金門9～10度，馬祖8度，局部空曠地區不排除出現7度低溫。9日白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升。

另外，熱帶性低氣壓TD02今天下午2時的中心位置在北緯8.7度，東經132.6度，即鵝鑾鼻東南方1930公里處，以每小時20公里速度向西進行，預計最快明天凌晨增強為輕度颱風「西望洋」，未來將通過菲律賓南部進入南海，對台灣天氣沒有影響。

