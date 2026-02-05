週末寒流南下 最冷時間點曝光、氣溫恐「下探10度」

隨著鋒面、冷空氣接連報到，週末天氣變化劇烈。今（6）日受鋒面影響，各地雲量增多且有局部短暫降雨。明（7）日寒流南下，全台氣溫將明顯下降，週日至下週一（8至9日）清晨為本波最冷時段，多地低溫恐下探10度以下，提醒民眾做好禦寒準備。

鋒面南下 北部、宜花有短暫雨

根據「報天氣－中央氣象署」粉專預報，鋒面影響期間，今日北部、宜蘭、花蓮地區有短暫雨，中南部山區、台東及恆春半島也有局部降雨機率，中南部平地則以多雲、零星飄雨為主。氣溫方面，今天白天仍偏暖，北部、宜花高溫約21至24度，中南部及台東可達27至29度。

週六寒流來襲，氣溫由北向南快速下降，北台灣及馬祖白天即有明顯轉冷感受，中南部白天亦逐漸轉涼，且各地入夜後氣溫持續下探。降雨方面，北部、東半部及中南部山區仍有局部短暫雨，中南部平地降雨機率逐漸降低。

週日至週一清晨最冷 低溫下探10度以下

週日至週一清晨為寒流最強時段，台南以北、宜蘭、花蓮及金馬地區普遍出現10度以下低溫，高屏、台東及澎湖低溫也在12至13度以下。氣象署預計將發布低溫特報，提醒民眾注意保暖。週一白天氣溫雖略有回升，但整體仍偏冷，預計下週二（10日）寒流減弱後，各地氣溫才會逐步回暖。

此外，寒流期間風力明顯增強，週末沿海及空曠地區可能出現9至11級強風，體感溫度更低，且海面風浪偏大，浪高可達3至5公尺，呼籲民眾避免海邊活動、留意船班資訊。高山地區在低溫與水氣配合下，北部、東北部約1500公尺以上山區，以及中部、東部2500公尺以上高山，皆有機會降雪或路面結冰，提醒交通與登山活動須注意安全。