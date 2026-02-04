週末寒流報到連凍3天！先濕冷後轉乾冷 最低溫恐剩6度以下

週六起將迎強冷空氣，本島平地最低氣溫有機會降至6度以下。（示意圖／侯世駿攝）

今天（5日）台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；西半部白天高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度。氣象專家林得恩提醒，下波強冷空氣預計於週六（7日）至下週一（9日）報到，先濕冷、後轉乾冷，強度有機會達到寒流等級，沿海、空曠處清晨低溫有機會降到6度以下，請民眾注意保暖。

氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄「洩天機教室」撰文道，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（6日）兩天各地晴朗穩定、容易起霧，東半部偶有零星飄雨的機率；白天陽光下「暖如春」、各地區高溫皆在28度以上，早晚偏涼，日夜溫差皆很大，應注意衣著調整。各地區氣溫如下：北部15至28度、中部15至30度、南部15至30度、東部12至28度。

吳德榮表示，明晚鋒面接近，北台灣變天。週六（7日）氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨，中部轉有局部短暫雨的機率。週日、下週一（8、9日）漸轉乾、各地寒冷；週日北部雨後多雲，中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨。

吳德榮說，下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率。週六至下週一，歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬皆顯示，台北測站有觸及10度，為入冬暨今年以來第2波「寒流」的機率很高；本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下。

吳德榮提到，週日清晨至下午、零度線高度降至1200公尺，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山約降至1度左右，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

吳德榮指出，下週二（10日）白天起至週三（11日）上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，清晨部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。下週三下午起另一波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷。下週四（12日）各地轉晴時多雲，氣溫略升。下週五、六（13、14日）各地晴朗穩定、回暖如春。

至於最新颱風動向，吳德榮說明，熱帶低壓已於昨天（4日）晚間發展成輕颱「西望洋」，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，其向西南西進行，預計今晚登陸菲律賓「民答那峨」北部，再進入南海，逐漸減弱為熱帶低壓，未脫「2月颱不侵台」的宿命。

輕颱「西望洋」路徑潛勢圖。（圖／中央氣象署）

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「下一波強冷空氣，2月上旬報到！」由各國數值模式模擬結果顯示，強冷空氣預計於週六至下週一報到，前後延時3至3.5天。其中，AIGFS（美國）模式結束還延後至下週二上午。

林得恩說，此波強冷空氣強度評估至少在強烈大陸冷氣團等級，最冷時段會落在週日至下週一這段期間；而美國的GFS及AIGFS模式甚至顯示週日當天，還有機會再升級為今年首波寒流。台灣中部以北、基隆及宜花地區天氣降溫最為有感，其它地區氣溫也普遍下滑，沿海、空曠及近山區的清晨低溫還會再更低一些，低溫降至10度以下區域範圍持續擴大。

林得恩指出，此波強冷空氣先濕冷、後轉乾冷；尤其是在週日、下週一之後，環境水氣逐漸減少，西半部受輻射冷卻影響，沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探6度以下，請多加留意安全防範，注意溫度變化趨勢。

