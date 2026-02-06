週末寒流報到 吳德榮：入夜北台灣氣溫漸降

（中央社記者黃巧雯台北6日電）氣象專家吳德榮說，今天白天各地多雲時晴，入夜北台灣氣溫漸降，明天愈晚愈冷，歐洲及美國模式模擬皆顯示，8日至9日清晨台北測站可能觸及10度，有機會迎接今年第2波寒流。

根據中央氣象署網站，今天凌晨本島平地最低溫為苗栗縣後龍鎮攝氏13.7度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式

（ECMWF）模擬顯示，今天白天各地多雲時晴、溫暖舒適，東半部偶有局部短暫雨；今晚鋒面接近、北台灣轉有局部雨、氣溫漸降。

各地氣溫部分，吳德榮表示，預計今天北部14至26度，中部15至30度，南部17至31度，東部14至28度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨，中部雲量增多，山區可能有局部短暫雨。

吳德榮提到，8、9日漸轉乾、各地寒冷，8日北部雨後多雲，中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨，9日各地晴朗穩定，東半部可能偶有零星短暫降雨。

吳德榮表示，歐洲（ECMWF）及美國（GFS）模式最新模擬皆顯示，8日至9日清晨台北測站可能觸及10度，而成為入冬暨今年以來第2波寒流（1月9日台北測站的9.1度為首波寒流）；本島縣市平地最低氣溫則可能降至6度以下，應做好防寒準備。

吳德榮指出，8日清晨至下午北台灣零度（雪）線的高度下降至1200公尺上下，太平山及中部高山皆有飄雪機會；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，10日清晨因輻射冷卻加成，仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下最低氣溫。10日白天起至11日上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，11日清晨本島平地仍有10度以下低溫。

吳德榮指出，11日下午起另一小波冷空氣再加入，迎風面雲量增，東半部可能有局部短暫雨，氣溫略降、仍偏冷。12日各地好轉為晴時多雲，氣溫略升，13日至15日各地晴朗穩定、回暖如春。（編輯：張雅淨）1150206