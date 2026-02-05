週末寒流將報到！天氣風險提醒「2地區」輻射冷卻：有10度以下可能

周末可能受到強烈大陸冷氣團或寒流影響，氣溫嚴寒。 圖：天氣風險臉書粉專

[Newtalk新聞] 今日白天天氣持續回暖，週五晚起鋒面及強冷空氣南下，週末顯著轉冷，天氣風險公司分析師林孝儒指出，周末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，冷時段落在週六夜間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。

林孝儒表示，今日台灣持續為高壓迴流影響，各地天氣相對都還是比較穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，各地高溫約24-30度，低溫約15-20度，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。

林孝儒提到，週五白天鋒面逐漸南下接近，北臺灣率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨；影響範圍尚不廣。晚間鋒面通過後強冷空氣接力南下，北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大，北海岸偶有較大雨勢；中南部多為晴到多雲。白天各地高溫較今日回落約2–3度，晚間起北東部低溫降至14–15度，中南部約16–20度。

林孝儒強調，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部與東部陰有短暫陣雨；中南部多雲或局部陰，降雨以山區為主。各地明顯降溫，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，中南部平地約11–14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。雖水氣逐步減少，但海拔3000公尺以上高山在近冰點條件下，仍可能出現短暫降雪／霰與結霜（霧淞），入山請評估裝備與路況。

林孝儒分析，下週一白天至週二為冷空氣減弱空檔，各地轉晴、低溫緩回升但仍偏涼。下週三起另一波東北季風或大陸冷氣團可能南下，北東部再轉陰雨、溫度下滑；目前研判下週五至下週末可望再度轉為高壓迴流的穩定晴朗天氣，農曆年前整理規畫可好好把握了。

最後，林孝儒提醒，週末至下週一各地寒冷，務必提前做好保暖與低溫防範，清晨與夜間外出縮短低溫曝露時間。而目前第2號颱風西望洋(Penha)位於菲律賓東方洋面，預估週末登陸菲律賓後進入南海快速減弱消散，對台灣沒有天氣影響，毋須特別關注。

