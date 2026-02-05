週末寒流「一次暴跌15度」 這2天最凍！濕冷雨區出爐

記者蔣季容／台北報導

一週溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

週末寒流報到！中央氣象署今（5）日表示，週六起受到寒流影響，全台明顯降溫，最冷時段是週日至下週一清晨，很多地方都會出現10度以下低溫。受到鋒面影響，明天中部以北、東半部降雨增加，到了週日雨勢才會稍微趨緩。

氣象署預報員謝佩芸指出，今天各地多雲到晴，可以看到陽光，白天宜花東高溫約24至25度，中北部高溫27至28度，南部30度，整天感受是溫暖至微熱。明天鋒面通過，雲量變多，白天高溫些微下降，高溫約在22至26度。

謝佩芸說明，週六受到寒流影響，全台降溫，到了週日明顯變冷，北台灣白天高溫僅12至13度，中部15度以下，南部則是18度以下，下半天很多地方都會出現10度以下低溫。最冷時間是週日至下週一清晨，到了白天溫度略為回升，週二白天後寒流減弱，氣溫才會明顯回升。

謝佩芸提醒，到了下週三至週四（11至12日）又有一波冷空氣南下，強度預估是東北季風接近冷氣團等級，屆時北台灣氣溫又會稍微下降。

降雨方面，謝佩芸提及，明天受到鋒面影響，中部以北、東半部降雨機率增加，西半部山區及中南部平地也會有局部降雨機會。週六北台灣、東半部、恆春半島有局部短暫雨，西半部山區也有短暫雨。週日水氣減少，僅桃園以北、東半部、中南部山區有零星降雨，到了下週一至週二水氣又更為減少，不過雲量偏多。

未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

另外，謝佩芸表示，週末北部及東北部1500公尺以上高山、中部及東部2500公尺以上高山有降雪機率；至於昨晚生成的第2號颱風「西望洋」預計未來會在南邊位置朝西通過菲律賓群島，對台灣無直接影響。

