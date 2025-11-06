週末就能開始吃豬肉美食！明起恢復毛豬屠宰、交易...政院將安排行程「讓卓院長吃到心心念念的台灣豬」

台中爆發非洲豬瘟，但中央疫調小組調查結果顯示，僅發生於該案例場，並無擴散跡象。行政院長卓榮泰今（6）日在行政院會中表示「11月7日零時起恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易」，從這個週末開始，可以盡情走訪市場、夜市安心購買各種豬肉並享用小吃。

政院發言人李慧芝轉述卓榮泰在院會中裁示，卓榮泰說，10月21日檢驗出首例本土非洲豬瘟案例，隔日非洲豬瘟中央災害應變中心陸續啟動三個階段應變及防疫精進措施，第一時間在臺中設立中央前進應變所，組成中央疫調小組並派遣國軍化學兵，全力協助臺中市政府進行疫調及落實清消等防疫工作。

卓榮泰表示，由中央疫調小組調查結果顯示，本次非洲豬瘟疫情，目前僅發生於臺中案例場，屬於單一案例，而且可能為單一來源病毒，原因是未落實蒸煮的廚餘。

卓榮泰再說，截至目前為止，所有查訪及檢驗結果，尚未發現其他案例，場域環境均為陰性，顯示疫情並無擴散的跡象，「因此，依據非洲豬瘟中央災害應變中心的評估，今日中午可恢復活豬運輸、11月7日零時起恢復毛豬拍賣、屠宰、屠體運輸及零售交易。」

卓榮泰強調，為避免長時間休市造成的毛豬供需失衡，請農業部審慎執行落實產銷調節措施，務必要穩定市場秩序及價格，保障豬農收益及消費者權益。

為維護食品衛生安全，卓榮泰也請經濟部、農業部、衛福部及地方政府，督促屠宰場、肉品市場、運輸車及豬肉攤商，在11月7日開市前，確實完成全面清消作業，從屠宰、運輸到市場販售每個環節，要確保豬肉的新鮮、衛生、安全。

卓榮泰表示，現階段禁運、禁宰措施雖然解封，但防疫工作絕對不能放鬆。中央與地方更需要緊密合作，對於可能的破口加以盤點、即時強化，並請各地方政府確實督導轄內的豬場，有效落實生物安全措施、自主通報疑似案例，唯有全國上下共同努力，才能杜絕非洲豬瘟，永續臺灣養豬產業。

卓榮泰指出，臺灣能持續保有優質且安全的國產豬肉及豐富的美食文化，背後有很多無名英雄，包括豬農、相關的從業及防疫人員，這是國人長期、共同努力的成果。院長由衷感謝所有中央與地方的防疫人員，以及養豬業者，這段期間以來，日以繼夜嚴謹把關、執行防疫、檢疫各項安全措施，共同守護臺灣的養豬產業、守護國人的食品安全。

卓榮泰再次向國人強調，非洲豬瘟是一種「只會感染豬隻」的動物性疾病。從這個周末開始，可以盡情走訪市場或夜市，安心購買各種豬肉、熱情享用滷肉飯、肉圓、小籠包等各種臺灣美食，希望國人能夠一同為豬農度過生計上的難關，也請大家用實際行動支持國產豬肉，期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場。

李慧芝後續在記者會也笑說：「會安排相關行程讓院長吃到他心心念念的台灣豬。」

