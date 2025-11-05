週末就要當自己的貴婦！沉浸式自寵行程：來場頂級飯店下午茶、採買限量香氛唇膏，把奢華變成生活日常

（圖／品牌提供、吳雅鈴攝）

有時候，最好的療癒不是遠行，而是在熟悉的城市裡，給自己一個專屬儀式：下午穿上最愛的小洋裝坐進高級飯店的大廳，晚一點去精品香氛櫃挑一個期待已久的夢幻逸品，讓香氣、光芒和質感陪你度過悠長週末。這不是炫耀，而是懂得把快樂留給自己的能力—每一口茶、每一抹唇色，都是「值得被寵愛」的證明。

文華東方青隅× Natura Bissé：從味蕾開始的頂級美肌儀式

走進台北文華東方青隅，空氣裡的節奏立刻變得細緻，彷彿正式踏入一場專屬的肌膚療癒儀式。這裡的午後不是單純喝下午茶，而是把「保養」化作能被品味的感官體驗—由西班牙頂級護膚品牌Natura Bissé與青隅共同打造的《極緻饗宴Taste of Beauty》聯名下午茶，以品牌25年鑽石能量科研為靈感，將實驗室裡講求的比例、質地與層次搬上餐桌，薰衣草、水蜜桃、石榴、奇亞籽、蜂蜜紛紛化作精緻甜點，入口的那一刻，像是把保養品塗在舌尖上，溫柔而綻放，餘韻細膩得讓人捨不得太快回神。

一口柔滑優格、下一口層次分明的莓果交織焦糖千層，再搭配帶有療癒草本香的鴨肉手工軟麵包與干貝鹹塔，是身體與肌膚同時被安撫的奢華時刻。享受完茶點，還能把Natura Bissé明星精華與護膚體驗券帶回家，下午茶結束後的夜裡，也能繼續延續能量修護的幸福感—不只吃進美味，更是把時間交給自己。

Natura Bissé x台北文華東方青隅《極緻饗宴Taste of Beauty》聯名下午茶活動期為11/1至12/31，每套1,580元起。（圖／吳雅鈴攝）

主廚將Natura Bissé經典配方中的關鍵原料做為靈感，不論是使用的食材或聞到的香味、甚至是外型設計，每道小點都有不一樣的小巧思。（圖／吳雅鈴攝）

吃完美味的下午茶後，別忘了還有品牌特別準備的禮物，要讓妳一起帶回家喔。（圖／吳雅鈴攝）

TOM FORD：擦上限量高訂唇膏，把氣場鎖定在「優雅」

離開青隅後，帶著那份從裡到外被滋養的美好狀態，下一站就是去替氣色「再加一層光」！TOM FORD限量登場的「極致奢華設計師唇膏」採用品牌獨家奢華精萃油質複合配方，質地輕巧卻飽滿，光澤細膩透亮，唇色一抹就高飽和卻不厚重，甚至帶點柔霧光暈，像自帶打燈效果—乾淨、立體、氣場瞬間拉滿。以品牌世界各地的經典形象店為靈感的5款色選，如邁阿密陽光灑落肌膚的粉裸色#56 Design Nude或地中海自然紅潤感的#57 Taormina Rose，柔和又有細緻層次；想要更有態度，經典#16 Scarlet Rouge與#58 Rodeo Red依舊是自信的紅唇宣言，而深邃的#59 Madison Mink則內斂高級，帶著絲絨般的沉穩存在感。

TOM FORD極致奢華設計師唇膏殼全新2色／4,700元、蕊心限量5色／1,100元（圖／吳雅鈴攝）

迷人裸粉色澤的#57西西里玫瑰粉，有預感會成為最佳約會唇色。（圖／吳雅鈴攝）

再看到外型，會懂什麼叫「拿起來就不想放」！唇膏外殼延續TOMFORD經典黑金雕紋設計，頂部以金色T字徽章點綴，線條靈感源自品牌首款香氛黑蘭花瓶身的雕塑輪廓，整支外殼採鋁合金一體鍛造，握起來冰涼扎實，轉開時的利落聲響像開啟珠寶盒，連觸感都充滿儀式感。

搭配可替換蕊心設計，是那種看一眼會心動、用過就回不去的高級美妝收藏。（圖／吳雅鈴攝）

嬌蘭蜜境幻想香氛：把星光穿在身上，月光與星辰的收藏藝術

結束一整天的儀式，把最後的溫柔交給香氣~~嬌蘭今年的星芒奇想聖誕系列，是許多美妝迷都相當期待的節慶藝術作品，而其中最夢幻的，莫過於「蜜境幻想淡香精 鎏星鏡月蜂印瓶」！由藝術家Geraldine Gonzalez以銀色弧線打造如月輪般的金屬結構，星辰點綴其上，像把夜空握在手中，光影轉動時，彷彿微風拂過星河，閃爍細亮眼花繚亂卻優雅克制。

嬌蘭蜜境幻想淡香精鎏星鏡月蜂印瓶／29,500元（圖／吳雅鈴攝）

「蜜境幻想淡香精鎏星鏡月蜂印瓶」香氣前調是繁盛花香，如同冬日清晨被柔白光喚醒，接著以木質柔韻包裹肌膚，細膩、溫暖、帶著魔法般的餘韻，那一刻不只是噴香水，而像走進一場冬夜童話：靜謐無聲、光芒流動、每一步都柔亮。

全球限量僅3,665瓶，每一瓶都像屬於自己的節慶星月—收藏它，不是為了炫耀，而是把一段光留給自己。（圖／吳雅鈴攝）

同樣令人心動的，還有嬌蘭藝術沙龍高訂香氛的「星燦摯紅」聖誕限定版，品牌精選迷夜橙花與幽夜白芷兩款香味，將本來的紙盒換上深紅緞面色調，盒面並飾以金色燙箔勾勒月牙、飛鳥、星芒與蜂徽，細緻又帶點詩意，彷彿把夜空的星光濃縮在掌心之中，這不是浮誇的節慶，而是法式宮廷與夜空幻想交織出的精緻節奏，帶著收藏禮盒才有的儀式感。

觸碰紙盒時能感受到微微的霧面纖維與燙箔的細緻凸紋，像是一封只屬於冬季的金色邀請。（圖／吳雅鈴攝）





