週末帶爸媽去哪吃？這間庭園餐廳平價又大份量，限量鵝肉是靈魂！

桃園觀音｜大鼎庭園餐廳

桃園人習慣在假日或節慶聚餐吃飯，找合菜餐廳很重要我懂！這家很可以，餐廳超大一間，還有美美的庭院、鯉魚池、綠草皮以及小鸚鵡等等…，當然重點有附設停車場，前後院都有，不怕沒位子停。

雖然都是熟悉的合菜料理，但溫馨提醒一下限量鵝肉要事先預訂，然後內用白飯、雞油拌飯免費吃到飽，這附近其實還蠻偏僻的，不是很好找，反正直接開導航前往就可以了。

確實是附大庭園的餐廳無誤

前後院都有停車場，平日中午也停超滿的。

小朋友超喜歡這裡的戶外庭園

因為這裡的錦鯉超肥美。

帶點古風的裝潢

我們習慣一開店就來，畢竟愛拍照的我們也擔心打擾別人用餐。

老闆有在收藏古董碗盤，也很大方的展示在餐廳裡。

想要喝什麼飲料自己拿，要記得付錢就是了。

手寫菜單貼在牆上很有親切感欸。

MENU

提供單點與合菜兩種選擇，單點最便宜炒青菜180元起，鵝肉每日限量，套餐的話有5000、6000、8000等價格選擇。

內用白飯、雞油拌飯免費吃到飽。

雖然雞油看起來有點油，但至少比豬油口感清爽一點。

每日限量鵝肉切盤

這是鵝肉喔，所以比較大一盤！口感上會比較柔韌有嚼勁一點，鵝肉旁附上一碗客家黃豆醬，沾醬吃風味更多一層，搭配薑絲口感會更解膩一些。

口感滑嫩中帶點軟Q與嚼勁，會比雞肉耐嚼一點。

一般習慣上都是沾客家桔醬，這家很特別，用的是客家黃豆醬。

蔥爆牛肉

這洋蔥給的好多好大方啊！蔥爆香氣鹹香夠味很下飯。

客家悶筍

幾乎原味呈現，除了添加一點鹽以外沒有多餘調味，自然鮮甜，

薑絲大腸

調味酸爽入味，大腸更是軟Q無腥味，帶點肥油的口感很多人很喜歡。

白魚米粉鍋

這一道也是必點捏，本來以為上面滿滿的都是蛋酥，後來發現是用白帶魚炸過的魚酥，又鮮又帶點脆感，吸飽湯汁後又是另一種口感，搭配米粉、炸芋頭更是豐盛有料。

脆皮肥腸

不算很脆口，但挺好吃的，沾白胡椒吃比較不膩。

蚵仔酥

麵衣很酥脆，炸的也很剛好。

椒鹽排骨

麵衣也是酥脆又鹹香，灑上蒜酥、蔥花配料很可以，當排骨酥單吃也很過癮。

椒鹽龍珠

跟熟悉的脆彈口感不同，這家的龍珠偏肥嫩滑口，但外觀也是炸的很是酥脆沒錯，喜歡的人很喜歡，不喜歡的人也是有啦。

是不是很好奇我們吃了多少錢呢？我們點了八菜一鍋，結帳不到 3000 元，約末九個人，吃不完還打包，這家份量真的不小喔，庭園餐廳也很適合家庭聚餐，停車超方便也很加分。

大鼎庭園餐廳

地址：桃園市觀音區福山路二段28號

電話：032820011

時間：11:00–14:00、17:00–20:30 ｜每週二公休

官網： Facebook

文章來源：Mika出走美食日誌