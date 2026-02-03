週末強烈冷氣團南下！不排除升級寒流 一路冷到這天

生活中心／黃依婷報導

週五中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急）

今（3）日白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；臺灣東北部及東部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預計週六南下，且強度至少是強烈冷氣團等級，將挑戰寒流。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文，冷空氣今天開始逐漸減弱，各地溫度逐日回升，週四、週五中午甚至會感覺到有點「溫暖」，下一波冷空氣預計週六南下，並影響到下週二清晨，強度至少是強烈冷氣團等級，將挑戰寒流，屬於先濕冷後轉乾的型態，且本週溫度會有非常明顯的上下震盪，務必多注意天氣資訊及變化。

根據中央氣象署資料顯示，週五晚間起到週六鋒面通過及另一大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

中央氣象署提到，週日到下週一清晨大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，水氣減少偏乾冷，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下週一白天起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

