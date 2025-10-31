週末快加油！下週汽油、柴油估漲1至3角

▲因為美國商用原油庫存續降、中美緊張情勢趨緩，經中油穩定機制，預估下週汽油及柴油調漲0.1元至0.3元。（圖／記者許若茵攝）

[NOWnews今日新聞] 開車族注意！因為美國商用原油庫存續降、中美緊張情勢趨緩，經中油穩定機制，預估下週汽油及柴油調漲0.1元至0.3元。



參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元或27.3元、95無鉛汽油每公升28.6元或28.8元、98無鉛汽油每公升30.6元或30.8元、超級柴油每公升25.6元或25.8元。



累算至10月30日之7D3B週均價為65.62美元，較上週（64.79美元）上漲0.83美元。本週新台幣兌美元匯率為30.673元，較上週（30.722元）升值0.049元。



依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.2元，柴油調漲0.2元；經中油穩定機制，預估下週汽油及柴油調漲0.1元至0.3元。



實際調整金額請於週日中午12時，詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

