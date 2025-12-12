週末急凍探10度！首波冷氣團強襲 山區恐飄雪

（記者許皓庭／綜合報導）時序進入冬季，台灣將迎來入冬以來首波顯著降溫。根據中央氣象署與氣象專家的最新分析，受東北季風增強及大陸冷氣團南下影響，本週末天氣將呈現「先濕後乾、氣溫驟降」的趨勢。預計最冷時間點將落在下週一清晨，屆時受冷空氣與輻射冷卻雙重效應影響，苗栗以北空曠地區低溫恐下探至 10 度左右，3500 公尺以上高山則有零星降雪機率。

針對近期的降雨趨勢，中央氣象署預報員李孟軒指出，今（12）日與明（13）日受到東北季風增強影響，水氣最為豐沛。桃園以北及東半部地區將出現短暫雨，特別是大台北山區、北海岸及宜蘭地區，雨勢將較為持久，並有局部大雨發生的機率。新竹以北及中部山區明日也需留意降雨情形。不過，這波水氣將在週日後逐漸減少，屆時除了基隆北海岸及東半部仍有零星雨勢外，其他地區將轉為晴到多雲的乾冷天氣。

氣溫變化方面，這波冷空氣強度預估將達「大陸冷氣團」等級。氣象專家賈新興分析，13 日至 15 日將受冷氣團影響，氣溫呈現溜滑梯式下降。週六下半天起北部氣溫將明顯下滑，週日全天偏冷，北部及東北部高溫僅約 16 度，中部及花東地區高溫亦會降至 20 度以下。最顯著的低溫預計出現在 14 日深夜至 15 日清晨，屆時加上輻射冷卻作用，台北氣象站有機會出現 13.7 度至 14.2 度的低溫，而苗栗以北的空曠及內陸地區，更可能出現 10 度左右的極端低溫。

圖／氣象專家賈新興分析，13 日至 15 日將受冷氣團影響，氣溫呈現溜滑梯式下降。（翻攝 賈新興 Facebook）

對於期待賞雪的民眾，氣象署也帶來消息，明（13）日晚間至週日（14）清晨，若水氣與低溫條件配合得宜，3500 公尺以上高山將有結冰或零星飄雪的機會。這將是本波冷氣團帶來的另一個天氣焦點。

展望下週天氣，隨著冷氣團於下週二減弱，各地氣溫將逐漸回升，天氣以晴到多雲為主，僅東半部偶有零星雨勢。雖然下週三、四預計將有另一小股東北季風增強，但目前預測其對溫度的影響有限，主要僅造成北部及東北部氣溫些微下降。至於長期的氣候趨勢，賈新興根據短期氣候預測模型指出，12 月下旬至明年 1 月中旬，整體氣溫以「略偏暖」的機率較高，而宜蘭地區在該期間的降雨機率則相對偏多。提醒民眾在天氣變化劇烈的季節，務必做好保暖措施，尤其心血管疾病患者及長者應特別留意日夜溫差。

