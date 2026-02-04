週末急凍！冷空氣強度恐達寒流 最冷下探5度

民眾把握眼前穩定天氣，週五（6日）晚間起天氣將出現明顯轉折。（示意圖／翻攝自pixabay）





快把握眼前穩定天氣，週五（6日）晚間起天氣將出現明顯轉折，鋒面通過後，強冷空氣接力南下，影響時間恐一路延續到下週一（9日）清晨，部分地區不排除出現入冬以來最冷氣溫。

氣象專家吳聖宇表示，週末南侵的冷空氣強度仍在評估中，但最新資料顯示，有機會達到寒流等級，台北測站低溫可能降至10度或以下，最冷時段落在週六夜間至週日清晨，後續仍須持續觀察變化。

氣象粉專「觀氣象看天氣」也指出，多項模式顯示，這波冷空氣在1500公尺高度場約為攝氏零下3至4度，與1月下旬寒流強度相近。由於天氣型態呈現「先濕後乾」，週五至週六雲量偏多且降雨機率高，到了週日逐步轉乾，若夜間輻射冷卻條件良好，西半部前山丘陵及空曠地區，極端低溫甚至可能下探至5度左右。

「天氣風險」分析指出，週四至週五（5日至6日）期間，台灣受高壓迴流影響，吹偏東至東南風，水氣偏少，各地多為晴到多雲，天氣相對穩定。花東地區雲量稍多，沿海偶有局部短暫陣雨，夜間東部降雨或西部霧氣發生時，行車須注意能見度變化。

隨著週五晚間鋒面報到，北部與東部將率先轉為陰雨天氣並明顯降溫。（圖／中央氣象署提供）

氣溫方面，週五前白天仍偏暖，北部與東部高溫約22至25度，中南部可達25至30度；不過清晨與夜晚降溫明顯，低溫普遍落在15至20度之間，日夜溫差大，早出晚歸建議適度增添衣物。

隨著週五晚間鋒面報到，北部與東部將率先轉為陰雨天氣並明顯降溫，中南部以山區降雨為主，平地雲量增多但同樣轉涼。預估最冷時段期間，北部與東北部平地低溫約11至13度，中南部約12至14度，沿海及近山地區不排除跌破10度；海拔3000公尺以上高山，則具備降雪或霰的條件。

今、明兩天（4日至5日）台灣仍處於偏東風環境，水氣偏少。（圖／中央氣象署提供）

此外，吳聖宇指出，目前位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓TD02，未來24小時內有機會增強為今年第2號颱風「西望洋」，路徑預估朝菲律賓南部前進，侵襲民答那峨島機率較高。不過，週末強冷空氣南下將抑制其發展，也會阻擋水氣北上，對台灣天氣影響不大。

氣象署也提醒，今、明兩天（4日至5日）台灣仍處於偏東風環境，水氣偏少，各地大多為晴到多雲，僅東半部與恆春半島有零星短暫雨。清晨與夜晚氣溫偏低，最低約11至18度，白天高溫則可達25至30度，日夜溫差顯著，請留意保暖。

離島方面，澎湖氣溫約17至22度，金門14至20度，馬祖11至16度。明日清晨，金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度；東南部沿海、恆春半島及蘭嶼、綠島，則須留意長浪發生，海邊活動應注意安全。

