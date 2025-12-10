週末急凍！醫示警「這2時間點」恐爆血管 抗寒保命神物曝光

入冬以來最強冷氣團將在本週末殺到！氣象預報顯示氣溫將呈斷崖式下降，最冷恐探10度低溫 。面對急速冷凍的天氣，心臟科醫師發出緊急警告，家中有長輩或心血管疾病患者，必須嚴防氣溫驟降帶來的致命風險，尤其是「洗澡前後」與「清晨低溫」這兩個最易被忽視的魔鬼時刻 。

洗澡像在賭命？ 浴室溫差成隱形殺手

許多民眾在冬天視洗澡為畏途，原因就在於脫衣瞬間與洗完澡後的巨大溫差。醫師指出，這種忽冷忽熱的環境極易造成血管劇烈收縮，引發身體不適甚至心血管危機。

不想花大錢重新裝修浴室，又想解決浴室冷得像冰庫的問題？特力屋建議，近期賣場詢問度破表的「壁掛暖風機」是租屋族與小資家庭首選，這類機型具備防潑水設計，且免鑽孔即可安裝，強調「3秒瞬熱」，能迅速提升浴室溫度，同時具備換氣與濾網功能，能一併解決冬天浴室潮濕發霉的困擾；而「瞬熱式溫水免治馬桶」也因能讓如廁不再「冰屁屁」，且溫水洗淨有助衛生，成為冬天提升存活率的熱門神物。

熱水器公升數藏玄機 買錯16L恐洗冷水澡

除了浴室暖氣，洗澡水忽冷忽熱更是讓人崩潰。專家揭露，許多人以為買了「恆溫」熱水器就萬無一失，卻忽略了「公升數」才是關鍵。特力屋管家洪誌祺分析，若家中有兩間浴室同時使用，建議至少選擇16公升以上的機型；若家裡有浴缸、喜歡泡澡的民眾，則建議直上22公升，否則寒流來襲時，熱水補給不及，恆溫功能也無用武之地。