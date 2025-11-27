週末截止！ 北市行動電源回收「換新現賺400元」優惠倒數

北市環保局與神腦國際共推行動電源回收活動，活動離結束只剩4天不到。（示意圖，Pixabay）

北市環保局與神腦國際共推行動電源回收活動，11月30日前，只要攜帶1顆舊行動充至北市神腦門市回收，購買指定新款行動充，能享400元折抵優惠，回收2顆再送超商商品卡1張，活動只剩4天不到，行動充需要換新的民眾可別錯過。

北市環保局與神腦國際推出「行動回收，為地球充電！」行動充回收活動，11月1～30日止，民眾只要攜帶1顆廢行動電源，到北市21家神腦國際門市及2家神腦Apple授權維修中心進行回收，加入神腦國際會員即可獲得50元神腦幣，並享購買行動電源（限定款）每顆折扣400元優惠（最多買4顆）；回收2顆廢行動電源再送統一超商商品卡50元1張（每人兌換上限100元，送完為止）。

廣告 廣告

北市環保局與神腦國際共推行動電源回收活動，活動離結束只剩4天不到。（翻攝自神腦國際 Senao臉書）

行動電源內含貴金屬及有害的重金屬，應妥善分類進行回收，避免造成不可逆的環境汙染。廢棄行動電源除交給資源回收車，也拿到連鎖超商或賣場、化妝品或相關器材零售店家等指定回收點處裡。

根據《廢棄物清理法》規定，若未按規定丟棄行動電源，最高可處以新台幣6,00元罰鍰。

更多鏡週刊報導

玩交友軟體「男生聽到2字像發情」態度180度翻轉 妹子心累：不想再被當幻想對象

減稅大紅包來了！ 單身租屋者年所得64.4萬以下免綜所稅

關穎鏡頭前「鼓勵多找砲友」享受青春 理科太太尬回6字