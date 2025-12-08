週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度

隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。

隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。（圖／氣象署）

氣象專家吳聖宇表示，明天東北季風會稍微減弱，但從下午開始，風向將逐漸轉為偏東風。大台北、宜蘭、花東及恆春半島仍有局部短暫陣雨，尤其宜蘭地區的累積雨量會較多。夜晚至週三（10日）清晨的低溫與今晚相似，需留意輻射冷卻帶來的低溫。中北部及東北部都市地區的低溫預計在17至19度之間，而空曠地區則可能降至15至17度，南部及花東的空曠地區低溫約在16至18度之間。

周末恐達「冷氣團等級」。（圖／翻攝自臉書天氣職人-吳聖宇）

週三，東半部及恆春半島仍有局部短暫陣雨，而大台北及西半部則為晴到多雲的天氣。北部、東北部及東部的白天高溫可回升至24至28度。吳聖宇提醒，週四（11日）午後至晚間，東北季風將再次增強，迎風面北海岸、東北角、宜蘭及花東、恆春半島一帶的降雨可能會增加，白天高溫仍在24至28度之間，但高屏地區的高溫可能會升至29度或以上。

週五（12日）晚上至週六（13日）上午，新的鋒面系統將在台灣東北方海面至琉球一帶形成，這將成為週末強冷空氣的前緣系統。預期週五北海岸、大台北東側、宜蘭、花東及恆春半島等地仍有短暫陣雨的機會。

隨著週六（13日）下半天的到來，較明顯的濕冷變天將啟動。吳聖宇指出，隨著中高層短波槽的靠近，鋒面尾端將在下半天至晚間掠過台灣近海，加上東北季風的增強，北部、東半部及恆春半島將有短暫陣雨的機會，降雨預計會持續到晚間，並且各地低溫也會開始下降。

吳聖宇預測，週日將轉為乾燥，各地恢復晴到多雲的天氣，但溫度將明顯下降，特別是北台灣的感受最為明顯。北部及東北部白天高溫僅16至18度，中部及花東地區高溫在20至23度之間，南部受影響相對較小，高溫仍可達24至26度。吳聖宇也指出，週日夜晚至下週一（15日）清晨的低溫將是最低，中北部及東北部都市地區的低溫可降至14至16度，空曠地區甚至可能降至10至13度，輻射冷卻的地方可能會更低，這有可能達到大陸冷氣團的標準。南部及花東都市地區的低溫則在16至18度之間，空曠地區的低溫也可能降至13至15度或更低，民眾需特別留意寒意的加劇。

