週末放空景點～來宜蘭木渠玩多肉、做DIY，還有毛孩友善空間
宜蘭，真的藏著很多只有在地人才知道的私房秘境。
那天，朋友帶著我們來到一個名字聽起來就很溫柔特別的地方～木渠多肉農場。
一走進園區，第一個感覺不是「漂亮」，而是「好療癒」呀！
果然，美景、植物真的能療癒人心。
這裡不只是好拍照，
而是會讓人不自覺放慢腳步、放輕心情的那種空間。
一座園區，從熱愛開始
木渠，是由一位熱愛園藝的家庭主婦，
以及一位始終支持她、陪她一起築夢的先生，
一點一滴打造而成的。
原本只是退休後為自己留下的一片園地，
沒想到在歲月的累積之下，
慢慢長成現在這座開放給大家共享的療癒花園。
園區裡種植了上百種多肉植物、鹿角蕨、空氣鳳梨，
各種植物隨著季節變化色彩，在陽光與雨水的洗禮下，經過時間的催化，
每一株都長出了屬於自己的生命型態。
這裡的植物不是被「展示」，
而是真實地生活著。
廢棄物，也能成為第二次生命
園區裡那些讓人忍不住多看一眼的小盆栽，不只植物迷人，
就連盆器本身，也充滿故事。
寶特瓶、罐頭、玻璃瓶、蚊香盒、奶粉罐……
在老闆娘的巧手下，只要是容器，彷彿都能被重新賦予生命。
不是刻意強調環保，而是一種自然流露的生活態度，
珍惜、再創作、慢慢生活。
兩位全職親善大使，加倍療癒
在花花草草之間，木渠還有兩位「全職親善大使」
牠們自在地穿梭在園區裡，
偶爾出現在腳邊，
偶爾安靜地曬太陽，
不知不覺就讓整個空間多了一層溫柔；
對許多人來說，這份療癒，往往來自於這些不經意的陪伴。
入園方式｜一顆種子，作為門票
入園時繳交入園費，
會獲得一顆「蘇木種子」作為門票。
這顆種子可以完整保留，也可以選擇在現場 DIY，
把它做成一個小吊飾帶回家。
入園費還能折抵園區消費，不論是咖啡、DIY 體驗，都相當划算。
多肉組盆 × 種子鋁線手作｜慢慢完成的療癒時光
園區提供多肉組盆教學，也有種子鋁線手作課程；
不管你是與自己約會，還是和親朋好友一起出遊，都能在這裡找到適合的節奏。
我們那天選擇了多肉 DIY；先挑選盆器，再到園區裡挑選喜歡的多肉，
在老師悉心的引導下，
一步一步完成屬於自己的作品。
我忍不住先坦白：「我真的沒有綠色拇指，植物常常被我養死。」
老師笑著說：
「沒關係，我們這裡的 DIY 盆栽有一年保固，
有狀況都可以帶回來急救。」
聽到這句話，真的瞬間安心（笑）。
邊聊天、邊創作的片刻
DIY的過程很輕鬆，同行的朋友一邊做，
一邊說：「這個真的好療癒喔。」
在聊天與笑聲之中，作品也慢慢完成了。
朋友說，下次還要帶家人一起來；
那種喜歡，是很真實的。
讓生活，也慢慢長成喜歡的樣子
那天，我們甚至還遇到外國旅客來體驗多肉 DIY；
看著他們臉上的笑容，就知道「木渠」是一個不分年齡、不分國籍，都能被溫柔接住的地方。
一草一木，都是大自然獨一無二的畫筆；
如果你願意分享你的想法，
木渠老師也能為你創作出
專屬於你的療癒風景。
謝謝朋友的帶領，也謝謝這座花園，
讓我們度過一段這麼溫柔的時光。
木渠多肉農場（親子。團體組盆DIY 咖啡 寵物友善）
官方網站：https://woodchu.com/
預定連結：https://line.me/R/ti/p/@604zebmc
地址：264宜蘭縣員山鄉坡城路9-12號
電話：0939833441
營業時間：09:00–17:00
文章來源：快樂雲愛旅行
