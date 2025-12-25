週末放空景點～來宜蘭木渠玩多肉、做DIY，還有毛孩友善空間

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

宜蘭，真的藏著很多只有在地人才知道的私房秘境。

那天，朋友帶著我們來到一個名字聽起來就很溫柔特別的地方～木渠多肉農場。

一走進園區，第一個感覺不是「漂亮」，而是「好療癒」呀！

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

果然，美景、植物真的能療癒人心。

這裡不只是好拍照，

而是會讓人不自覺放慢腳步、放輕心情的那種空間。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

一座園區，從熱愛開始

木渠，是由一位熱愛園藝的家庭主婦，

以及一位始終支持她、陪她一起築夢的先生，

一點一滴打造而成的。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

原本只是退休後為自己留下的一片園地，

沒想到在歲月的累積之下，

慢慢長成現在這座開放給大家共享的療癒花園。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

園區裡種植了上百種多肉植物、鹿角蕨、空氣鳳梨，

各種植物隨著季節變化色彩，在陽光與雨水的洗禮下，經過時間的催化，

每一株都長出了屬於自己的生命型態。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

這裡的植物不是被「展示」，

而是真實地生活著。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

廢棄物，也能成為第二次生命

園區裡那些讓人忍不住多看一眼的小盆栽，不只植物迷人，

就連盆器本身，也充滿故事。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

寶特瓶、罐頭、玻璃瓶、蚊香盒、奶粉罐……

在老闆娘的巧手下，只要是容器，彷彿都能被重新賦予生命。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

不是刻意強調環保，而是一種自然流露的生活態度，

珍惜、再創作、慢慢生活。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

兩位全職親善大使，加倍療癒

在花花草草之間，木渠還有兩位「全職親善大使」

牠們自在地穿梭在園區裡，

偶爾出現在腳邊，

偶爾安靜地曬太陽，

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

不知不覺就讓整個空間多了一層溫柔；

對許多人來說，這份療癒，往往來自於這些不經意的陪伴。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

入園方式｜一顆種子，作為門票

入園時繳交入園費，

會獲得一顆「蘇木種子」作為門票。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

這顆種子可以完整保留，也可以選擇在現場 DIY，

把它做成一個小吊飾帶回家。

入園費還能折抵園區消費，不論是咖啡、DIY 體驗，都相當划算。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

多肉組盆 × 種子鋁線手作｜慢慢完成的療癒時光

園區提供多肉組盆教學，也有種子鋁線手作課程；

不管你是與自己約會，還是和親朋好友一起出遊，都能在這裡找到適合的節奏。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

我們那天選擇了多肉 DIY；先挑選盆器，再到園區裡挑選喜歡的多肉，

在老師悉心的引導下，

一步一步完成屬於自己的作品。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

我忍不住先坦白：「我真的沒有綠色拇指，植物常常被我養死。」

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

老師笑著說：

「沒關係，我們這裡的 DIY 盆栽有一年保固，

有狀況都可以帶回來急救。」

聽到這句話，真的瞬間安心（笑）。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

邊聊天、邊創作的片刻

DIY的過程很輕鬆，同行的朋友一邊做，

一邊說：「這個真的好療癒喔。」

在聊天與笑聲之中，作品也慢慢完成了。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

朋友說，下次還要帶家人一起來；

那種喜歡，是很真實的。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

讓生活，也慢慢長成喜歡的樣子

那天，我們甚至還遇到外國旅客來體驗多肉 DIY；

看著他們臉上的笑容，就知道「木渠」是一個不分年齡、不分國籍，都能被溫柔接住的地方。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

一草一木，都是大自然獨一無二的畫筆；

如果你願意分享你的想法，

木渠老師也能為你創作出

專屬於你的療癒風景。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

謝謝朋友的帶領，也謝謝這座花園，

讓我們度過一段這麼溫柔的時光。

宜蘭員山鄉｜木渠多肉農場

木渠多肉農場（親子。團體組盆DIY 咖啡 寵物友善）

官方網站：https://woodchu.com/

預定連結：https://line.me/R/ti/p/@604zebmc

地址：264宜蘭縣員山鄉坡城路9-12號

電話：0939833441

營業時間：09:00–17:00

文章來源：快樂雲愛旅行