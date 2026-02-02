週末新一波冷空氣南下！各地低溫下探12度 不排除更冷

生活中心／黃依婷報導

週末起隨鋒面通過後，新一波冷空氣再度南下。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk）

今（2）日受大陸冷氣團及華南雲系東移影響，臺灣雲量偏多、天氣陰沉；北部、東部及中南部山區有短暫陣雨，但整體雨勢偏弱。氣溫普遍偏低：北部、東部高溫約16到19度、低溫13到15度，整日皆有寒意；中南部高溫約19到25度、低溫14到17度，日夜溫差大。

天氣分析師林孝儒在粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文，明日白天起，本波冷氣團逐步減弱、華南雲系遠離，各地雲量將漸減。東北角至東部仍有局部短暫陣雨，但降雨影響再縮小；西部隨雲系退離轉為多雲到晴。氣溫方面，大臺北與東部因雲量仍多，高溫回升有限：北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。

林孝儒表示，週三至週五臺灣主要受高壓迴流影響，主要為偏東至東南風且水氣偏少的環境，預測各地以晴時多雲、較穩定的天氣為主；僅迎風側的花東地區雲量時而較多，並有短暫陣雨機會，外出建議攜帶雨具。各地氣溫回升，預測北部至東部高溫20到24度，低溫約16到19度；中南部高溫約23到28度，低溫約15到19度，清晨輻射冷卻作用仍明顯。

林孝儒提到，週末起隨鋒面通過後，新一波冷空氣再度南下。預測北部與東部最快週五夜間起陸續轉陰有雨，氣溫逐步下滑轉冷；中南部雖降雨有限，以山區為主，但也將逐步轉涼偏冷。各地低溫有機會下探至12到14度，若冷空氣南侵幅度更強，不排除有更低的可能。

