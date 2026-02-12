週末日夜溫差逾10度 除夕起北東易雨低溫14度
（中央社記者張雄風台北12日電）氣象署表示，小年夜之前西半部高溫上看攝氏30度，要注意日夜溫差大，其中竹苗、南投今晚明晨續防10度以下低溫；除夕水氣增，氣溫開始下滑，北部初一高溫約20度，濕涼的天氣持續至初三。
中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，15日（小年夜）之前各地溫暖微熱，西半部日夜溫差大，降雨範圍以東半部地區及恆春半島有局部雨為主；16日（除夕）鋒面通過，緊接著東北季風增強，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東、恆春半島及竹苗山區有零星短暫雨。
林定宜指出，除夕這波東北季風預估持續影響至19日，16、17日（除夕、初一）水氣較盛，18、19日（初二、初三）降雨範圍縮小，僅基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。預估20日（初四）東北季風減弱，一直到22日（初六）都沒有明顯的北方系統影響台灣，天氣相對穩定。
氣溫方面，林定宜提到，小年夜之前西半部高溫上看28至30度，但日夜溫差逾10度；今晚明晨新竹、苗栗及南投因輻射冷卻影響，仍要留意局部10度以下低溫發生。
林定宜說，除夕隨著鋒面及東北季風影響，氣溫由北而南緩降，北部降幅大，預估初一高溫僅20度，中南部約24至27度；低溫部分，北部約14、15度，中南部約15至17度，仍要注意日夜溫差。
林定宜提醒，明天清晨中南部地區、明晚至15日金門、馬祖及夜晚至上午的中部以北地區，易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：李亨山）1150212
其他人也在看
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
過年前大掃除「把握這3天」！回暖高溫飆30℃ 專家曝：除夕再變天
春節連假即將到來，下週一（16日）就是農曆除夕，這幾天家家戶戶也陸續在「大掃除」，氣象專家林得恩就分享這幾日天氣，2/13（週五）至2/15（小年夜）期間，環境轉乾、水氣減少，各地大多是晴到多雲天氣，呼籲民眾可把握時間安排年前大掃除。
今晨變天！鋒面快閃「北東轉濕冷」 一張圖看懂春節連假天氣
今（11）日清晨出門的民眾請注意…
今起回暖直逼30度！除夕東北季風南下「連3天濕冷」
今(12)日各地天氣好轉，北部多雲時晴、中南部晴時多雲。氣象專家吳德榮指出，明起至小年夜回暖如春，高溫逼近30度，除夕下午起東北季風南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，持續到下週初一、二。
今高溫飆30度 回暖到小年夜！春節「前後暖、中間涼」10日天氣搶先看
截至12日清晨5點22分，本島縣市平地最低氣溫為嘉義竹崎鄉9.7度及台南楠西區9.9度，各地區平地的最低氣溫約10至13度，白天起東北季風減弱，而根據最新預測，各地天氣將逐漸好轉，至除夕16日東北季風南下，氣溫略降、水氣增，年初三19日再轉晴；整體而言，春節天氣將呈現前後溫暖，中間轉涼，提醒仍應留意輻射冷卻早晚溫差變化。
未來1週「2波變天」冷熱交替！一圖秒懂影響時序
生活中心／周希雯報導氣象署指出，今（11日）清晨鋒面快速通過，隨後東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部雲量偏多，基隆北海岸、東半部及恆春半島為陰短暫雨的天氣，北部山區及大臺北地區亦有零星降雨，外出請多注意。雖然寒流離開後各地回暖，不過氣象粉專提醒，「未來一週將有兩波東北季風南下」，可能讓北部、東半部天氣急遽轉變，之後短暫回暖後，除夕當天又有另一波東北季風南下。
一圖看3段式變天！過年天氣出爐「除夕變化大」 降雨熱區一次看
天氣涼颼颼，天氣風險分析師吳聖宇表示，今（11）日東北季風增強，迎風面局部雨溫度轉涼，明起至週末天氣穩定溫度偏暖。
今變天溫差達17度！除夕前再飆30度高溫 下波冷空氣影響時間曝
受輻射冷卻及東北季風增強影響，11日清晨截至5點12分，本島縣市平地的最低氣溫為南投中寮鄉10.2度、新竹關西鎮10.5度及台南楠西區10.5度，各地區平地最低氣溫約10至12度，氣象署並於清晨4時36分針對南投縣及金門縣發布低溫特報黃色燈號，有10度以下發生機率；氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，經週末寒流減弱，不過1週內共有2波東北季風南下，專家也點出前大掃除的最佳時機。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
過年天氣搶先看！小年夜前溫暖舒適 除夕起北台灣氣溫稍下降
氣象署表示，今天（11日）清晨鋒面快速通過後東北季風增強，清晨仍有輻射冷卻影響，感受偏涼，4縣市低溫特報。明天天氣如何？氣象署指出，明天（12日）清晨仍偏涼，白天起東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣稍減少，周五到周日小年夜（13日到15日）各地清晨仍偏涼，白天溫暖微熱，西半部日夜溫差大，下周一除夕（16日）起鋒面通過及東北季風增強，北台灣氣溫稍下降。
礁溪旅館頂樓堆「寶特瓶」山！屋主稱為綠化
礁溪旅館頂樓堆「寶特瓶」山！屋主稱為綠化
日本氣候大變臉 多地恐碰「10年一遇」高溫
[NOWnews今日新聞]日本自1月底以來持續不斷的降雪，多個地區不僅造成北部地區交通混亂，更在日本造成46人喪生、超過558人受傷。不過在持續近3週的大雪之後，日本氣象廳9日發布高溫早期預警，預計從...
綠鬣蜥最北防線破防? 苗栗移除22隻驚見8隻"蜥二代"
中部中心 / 苗栗報導全民防堵綠鬣蜥，苗栗縣算來是最北防線，不過，苗栗縣府10日接獲通報，在頭份上興里中港溪附近發現綠鬣蜥蹤跡，立刻前往捉捕，一口氣移除22隻，其中包含8隻幼體的蜥二代，北侵擴散拉警報。綠鬣蜥防線逐漸北移？頭份一口氣抓了２２隻還有８隻蜥二代。（圖／翻攝畫面）綠鬣蜥監測團隊，接獲通報在頭份中港溪一帶，也就是苗栗縣北端，出現綠鬣蜥蹤跡，出動人員捉捕，綠鬣蜥躲在樹上，打燈才能看清楚位置，這一抓不得了，光是一天就移除了22隻，其中，有八隻屬於幼體的蜥二代，是前年及去年孵化的個體，體型更小，研判是繁殖熱點，而警訊是，綠鬣蜥防線持續北移，接近新竹縣界！頭份中港溪流域一帶被通報有綠鬣蜥出現 捉捕團隊 一天就移除了22隻。（圖／翻攝畫面）農業處說，可能是先前寒流綠鬣蜥躲洞穴，天氣回暖全跑出來，被民眾通報，他們只能全力移除。而苗栗縣在2020年首次通報綠鬣蜥足跡，陸續移除49隻，其中去年爆量來到30隻，另外，苗栗三灣鄉在去年底今年初，也發現綠鬣蜥，有擴張情形。綠鬣蜥防線不斷北移擴張，嚴重將影響北部生態系統，縣府表示，將委託團隊持續監控，民眾若是發現就通報1999，全民防治綠鬣蜥守護本土生態。原文出處：頭份一天移除２２隻綠鬣蜥 其中８隻為蜥二代 研判為繁殖熱點 更多民視新聞報導抓綠鬣蜥誤觸高壓電男燒燙傷 專家:長竿只適合空曠地區南投綠鬣蜥大街趴趴走 警獲報抓捕上演"你追我跑"美國佛州下起「綠鬣蜥雨」超震撼！多到居民撿來做塔可
春節連假天氣「4段變化」！雨下最猛地區出爐 遊日民眾當心了
今年農曆春節假期長達9天，無論是要出遊還是上班的民眾，持續關心天氣變化。對此，氣象專家賈新興今（12）日說明未來12天的天氣重點，共計可分成四大段，提醒民眾多加留意。
一分鐘報天氣 / 週四 (02/12) 週四至週末天氣穩定，溫度偏暖
明天天氣如何？ 週四(12日)東半部地區雲量仍較多，偶有零星局部短暫陣雨，西半部則是多雲到晴的天氣。宜蘭花蓮一帶白天高溫預報大約是20度上下，仍有些涼意，北部的苗栗到大台北一帶高溫將回升到22-23度，中部及台東地區高溫24-26度，南部高溫仍可達27度或以上。週四夜晚到週五(13日)清晨中北部、東北部都市地區低溫13~16度，空曠地區仍可能有12度或以下低溫出現的機會，南部及花東都市地區低溫16~18度，空曠地區可能有15度或以下低溫出現的機會，要持續留意輻射冷卻作用造成的局部低溫，以及日夜溫差變化較大的情況，早出晚歸的朋友尤其要注意日夜之間的溫度差異變化。 週五(13日)到週末(14-15日)台灣附近底層為變性高壓迴流帶來的偏東到東南風，中層以上則是維持相對高壓脊的存在，風向偏西，水氣也偏少，空氣較乾，天氣將持續是穩定的型態。各地大致為晴到多雲，只有在花東地區有時雲量較多，零星有點降雨的機會，看起來很適合做年前的大掃除以及過年的準備工作。夜晚清晨在西半部以及外島地區有局部霧發生的機會，出門要留意行車安全。溫度也持續回升，北部、東北部白天高溫將逐漸回升到25-27度，甚至台北市預報有可能來到28度或以上，南部及花東白天高溫也將逐漸回升到26~29度，甚至高屏一帶有機會來到30度或以上，是相當溫暖的溫度預測。夜晚到清晨的溫度仍較偏涼，中北部、東北部都市地區低溫14~17度，空曠地區仍可能降到12-14度之間，南部及花東都市地區低溫17~20度，空曠地區仍可能降到15-17度之間，還是要留意輻射冷卻作用帶來的低溫，日夜溫差變化持續較大，早出晚歸的朋友要持續注意。 除夕到年初二(16-18日)中層有較深的短波槽要經過台灣北方向東移動，帶動冷高壓南下，台灣附近東北季風將增強，同時中層水氣也較為增多。預估除夕(16日)變化較大，北部、東半部有短暫陣雨，中部地區雲量增多，南部仍是多雲到晴的天氣。年初一、初二(17-18日)東北季風仍持續影響，但強度稍有減弱，東半部有局部短暫陣雨，西半部大致為多雲到晴的天氣。東北季風南下後，北部、東北部、東部的溫度會較為轉涼，其他地方維持白天較溫暖，夜晚清晨稍涼，日夜溫差變化較大的情況。這波冷空氣大致就是東北季風等級，雖然溫度物轉涼但是低溫並不會特別低，只是因為前面幾天較為溫暖，因此變化落差還是會比較大，尤其是週日(15日)到下週一(16日)之間的差異改變，北台灣感受最為明顯，還是要請北台灣的朋友注意。 年初三(19日)隨著地面高壓東移，台灣附近東北季風明顯減弱，風向轉偏東風，到了年初四至初六(20-22日)則是高壓迴流帶來東到東南風影響的情況，中層以上則是逐漸過渡到相對高壓脊區內，水氣減少轉乾。預估迎風面的東半部，尤其花東一帶仍會有些局部降雨的機會，西半部則是以晴到多雲的天氣為主，夜晚清晨西半部、外島地區又會比較容易出現局部霧的情況，收假南來北往的朋友要注意行車安全的情況。溫度整體將上升、偏暖，白天有機會再度出現比較溫暖甚至有點熱的溫度，夜晚清晨仍較偏涼，日夜溫差變化大。 因此就整個過年期間來講，大致呈現前後較溫暖，中間北東轉涼的趨勢變化，日夜溫差則是持續比較明顯，早出晚歸的朋友要多加注意。天氣方面也是北東部比較有變化，不過降雨機會雖有雨量應該都不會很大，中南部基本上都是穩定的天氣，降雨機會低，很適合外出去走春，建議大家可以好好把握。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供
旅館頂樓驚人"寶特瓶山" 環保局:未改善將罰最高6千
生活中心／綜合報導宜蘭一棟旅館的頂樓，大量寶特瓶堆積如山，屋主表示，是為了綠化環境用寶特瓶種花，但今天環保局會同衛生局等單位，聯合到場稽查，確定違反廢棄物清理法，要求限期改善，如果沒完成就將開罰最高6千元罰鍰，直到改善為止。
臭到飄屎味！花蓮玉里橋頭臭豆腐插旗台北大直 住戶崩潰快把頭髮拔光了
花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」插旗台北，鄰近捷運劍南路站，但濃烈味道引發周遭居民反彈，有人還焦慮到快把頭髮拔光。北市環保局今...
東北季風今增強北台有雨！ 下波冷空氣「這天」報到 一圖看春節天氣
今（11）天清晨有鋒面快速通過，東北季風增強，迎風面的天氣略受影響，下午起北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降、北台轉涼，但很快明天就會回暖，週五（13日）起至小年夜（15日），各地晴朗穩定、回暖如
把握年前好天氣！春節「這天」起降溫轉雨 連假天氣一次看
隨著東北季風減弱，今（12）日白…