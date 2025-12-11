週末晚將急凍剩10度！ 變天前南部驚現「雲牆」奇景

台南市 / 綜合報導

昨(10)日有不少南部民眾發現，天空居然出現「雲牆」的特殊景觀，一長條邊界平整而且連續的雲牆十分壯觀，氣象專家就解釋，這其實是「雲線」，而入冬首波冷氣團將在週末報到，到時北台灣低溫有機會下探10度，南部地區也會降到14度，全台急凍，保暖衣物可得準備好。

天空出現長雲彷彿用雲築起一座，又高又長的城牆乍看之下像是海嘯一樣，即將撲向陸地，有不少民眾昨日在南部地區目睹這個奇景覺得很不可思議，民眾說：「它那個畫面給我感覺，其實是滿舒服，滿美麗的，我覺得很漂亮，很好看耶，應該是天氣異常嗎，就是忽冷忽熱造成的吧。」

許多民眾PO出一系列紀錄，共通點就是雲變成一座牆，為什麼會發生這種情形，專家就解釋，主要是因為輻射冷卻作用，陸地上產生較冷、較重，密度較高的高壓空氣向海面流動，便形成「陸風」，與海上的暖濕空氣交匯形成的現象。

高雄氣象站代理主任蔡宗樺說：「陸風吹到沿海面交接處，它與海上的較暖、較潮濕的空氣交匯，使得海面上的水氣會被向上抬升，水氣抬升後，它會形成遇冷凝結，便在特定的高度凝結成一個連續且邊界平整的雲線。」而接下來入冬首波冷氣團周末將要報到，北部低溫有機會下探10度，南部也會冷得很有感。

中央氣象署預報員黃恩鴻說：「特別是週日的清晨，及下週一的清晨，預估是這個冷空氣最強的時候，在下週一的清晨，中部以北跟宜蘭花蓮，低溫普遍只有12度到14度，南部及台東大概是14到16度左右。」全台急凍的天氣，預估等到15日白天，冷空氣慢慢減弱陽光露臉，各地溫度才會逐漸回升，冷氣團將襲台保暖衣物可得準備好。

