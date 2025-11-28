週末暖、下週冷！明後天日夜溫差可達10度 週二起降雨增、氣溫下滑

受東北季風影響，今（28）日各地天氣偏涼，北部及東半部高溫約22度，中南部約24度，雲量整體偏多。氣象署資深預報員李孟軒指出，今天平地以飄雨為主、山區降雨較多，中南部山區及花東、東半部都有局部降雨，南部則有零星雨勢。李孟軒說，到了今晚到明（29）日清晨，南方雲系有減少趨勢，天氣將轉趨穩定，不過在輻射冷卻影響下，中部以北及東北部清晨低溫約14至15度，近山區平地可能更低；南部及花東則約17至19度。

今日天氣狀況。圖／中央氣象署提供

未來氣溫則呈現先回升、再轉涼的變化。李孟軒表示，從明天起到下週一，白天高溫有機會來到26至28度，整體比今天暖和；但明、後兩天清晨仍須留意，因天氣轉晴，可能出現輻射冷卻效應，各地低溫約在16度左右，西半部日夜溫差可達10度，早出晚歸民眾須留意保暖。李孟軒指出，下週二起隨著新一波東北季風南下，氣溫將再度下降，預估至下週四，北部高溫將降到約20度，各地低溫多落在16度上下，呈現逐漸轉涼的趨勢。

未來一週溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

在降雨方面，李孟軒說明，明天將是未來一週天氣最穩定的時候，各地以晴到多雲為主，僅恆春半島有零星降雨；週日水氣略增，中部以北山區及東北部有局部短暫雨；到了週一，基隆北海岸及花東地區也會出現零星降雨。李孟軒指出，下週二新一波東北季風增強，桃園以北及東半部位於迎風面，降雨機率提高，屆時在上述地區將有局部短暫雨發生。

未來一週降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

另外，針對外界關心平流層增暖與北極冷空氣外流是否會影響台灣，氣象署預報中心副主任羅雅尹說明，北極在冬季本來就較為寒冷，後續冷空氣是否影響中低緯度，要視冷空氣南下路徑與強度而定，並非出現平流層增暖就代表冷空氣已經外流。她指出，目前北極冷空氣強度還在累積中，以現階段的資訊，難以推估未來三個月哪一段時間會有冷空氣直接影響台灣，相關預報仍有相當不確定性，建議民眾持續留意氣象署發布的最新資訊。

