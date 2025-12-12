週末最強大叫陣超級冰冰Show

70歲的白冰冰穿上拖曳長裙，站在20公尺高台，氣勢全開。

記者戴淑芳∕台北報導

由胡瓜、陳亞蘭及歐漢聲聯手主持的大型綜藝節目《週末最強大》，12日以包公記者會震撼開場，動用舞獅賀收視紅盤。另一方面，《超級冰冰Show》白冰冰應對強敵，穿上拖曳長裙，站在20公尺高台，氣勢猶如拉斯維加斯大秀。

《週末最強大》首映記者會上以氣勢磅礡的開封府呈現古裝劇的精緻度，主持人胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲同樣以古裝短劇驚喜亮相。

首先歐漢聲帥氣的熱舞扮演展昭登場，胡瓜饒舌扮演公孫策逗趣現身，最後霸氣十足的包青天出場，陳亞蘭超強氣場震懾眾人。

特別來賓黃嘉千、唐從聖也都以一席古裝裝扮驚喜獻花，搭配戰鼓舞獅祝賀團，一同恭賀《週末最強大》開播收視長紅，氣氛相當熱鬧逗趣。

面對強敵叫陣，《超級冰冰Show》演藝圈媽祖婆白冰冰拖曳長裙千變萬化高空演唱，70歲的她豁出去，演唱〈醉情歌〉站在20公尺高台，穿上1公尺圓長白裙，白色裙擺從高台拖曳到攝影棚地板，數十位舞者配合歌曲展開白裙，節目團隊使用電腦燈打上千變萬化的圖案在長裙上，整個氣勢猶如拉斯維加斯大秀在電視播出。

白冰冰也帥氣扮皇帝，與少女團體「Give Me Five」順口溜演唱〈遊台灣〉，深厚底子無NG將全台灣各個景點介紹，瞬間變身來到古代宮廷。