《週末最強大》升級！胡瓜狂誇超給力後援 因這點不敢邀張菲來

【緯來新聞網】胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持華視、緯來電視網綜藝節目《週末最強大》，今（16日）錄影開放媒體採訪，除了迎來特別嘉賓李千娜，同時宣布曾心梅、邵大倫、林俊逸將成為節目固定班底。開播至今1個月，胡瓜很滿意成績單，除與老搭檔華視的默契，特別感謝緯來的全力支持，但即便如此，卻不敢肖想找師父張菲當嘉賓，笑稱：「我們兩個有誰養得起？」

胡瓜（中）帶領陳亞蘭、歐漢聲用心主持《週末最強大》。（圖／記者陳明中攝）

《週末最強大》播出1個月，胡瓜凡事以觀眾角度著想又求好心切，一直在修正節目內容，「特別感謝華視和緯來，只要節目好看電視台都全力支持給鼓勵，節目很努力在做」，歐漢聲更讚嘆，有時錄影到很晚，電視台長官還會一起陪錄，甚至比他們還晚離開，更提到節目在緯來的收視率表現優異，胡瓜謙虛表示：「因為他們週六沒有敵手。」

胡瓜對於做節目有很大願景。（圖／記者陳明中攝）

胡瓜希望《週末最強大》能讓電視觀眾回流，同一台的節目也會有加成效果，且強調不應該限制藝人演出平台，簡單說就是，即使曾心梅、邵大倫、林俊逸現在成為固定班底，想去有台節目也ok，胡瓜不會有太多規矩，認為電視節目應該是要相互交流、越來越好，「從做這個節目開始，大家培養一個默契，華視、緯來這麼用心支持我們發揚光大，再次謝謝緯來」。



除了用心在《週末最強大》，胡瓜統籌舉辦的《鑽石舞台之夜》演唱會，除了邀請早期秀場的老夥伴，今年將在北流舉行的演出，更請到蕭敬騰降臨，李千娜看到後更是毛遂自薦要參加，胡瓜為了她還改了表演內容和設計新海報。

李千娜（右二）擔任特別嘉賓。（圖／記者陳明中攝）

李千娜表示，因為爸爸就是做電子花車事業，小時候就是在電子花車長大也參與許多工地秀，一直以來都希望透過作品讓這份感動延續，所以一看到《鑽石舞台之夜》就想參加，立刻聯繫前輩們詢問。



最後，節目內容將全新升級，陳亞蘭表示：「很多觀眾反應聽不到好歌！這些優秀唱將也缺少表演舞台。」而《週末最強大》就給予許多歌手機會。歐漢聲同樣樂見其成：「周六再熱鬧下去，菲哥會不會復出？」陳亞蘭幽默接梗：「我多希望豬大哥會復出！」歐漢聲隨即吐槽：「那是復活！」

歐漢聲（左起）、曾心梅、胡瓜、林俊逸、邵大倫、陳亞蘭。（圖／記者陳明中攝）

胡瓜談到師父張菲，笑說：「也希望他來，但比較難，因為他現在閒雲野鶴，我覺得他過得日子很快樂，真要想做他就會做，我約他有什麼用呢？我們兩個有誰養得起？」然後也不好意思邀對方參與公益演唱會，就怕被問「到底給我多少錢？」



胡瓜表示，所有演出人員都有一定的價錢，雖然都是捐出去，但也不會公開價碼，「所以我不知道怎麼去跟菲哥說，當然是很歡迎他來，一定是票房保證」。突然眾人齊喊：「菲哥快來、菲哥快來！」歐漢聲笑說：「那我去保養廠堵他！」《週末最強大》每周六晚間8點華視主頻、每周六晚間6點緯來綜合台播出。

