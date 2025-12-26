《週末最強大》挺進市場 攤商熱情大放送

記者周毓洵／臺北報導

華視《週末最強大》話題持續延燒，高口碑外景單元「胡蘭歐出任務」所到之處人氣爆棚。本週節目挺進桃園在地市場，主持群一現身立刻引爆婆媽暴動，現場宛如巨星降臨，不只寸步難行，還有攤商熱情到失控，直接大方喊出：「你要吃什麼都不用錢！」讓胡瓜當場哭笑不得直呼：「吃不完啦！」

市場拍攝過程笑料不斷，其中一名鮮魚攤商一看到胡瓜，二話不說狂塞好幾條大魚進塑膠袋，盛情難卻的場面讓胡瓜連連阻止，還得邊笑邊拜託對方手下留情。胡瓜的超高親民度再度驗證「國民綜藝大哥」魅力，現場氣氛嗨到最高點。

廣告 廣告

眾人還挑戰經典家常菜「醬燒雞丁」，胡瓜破天荒獻出人生第一次「雞腿去骨初體驗」。在專業雞販的手把手教學下，胡瓜神情緊張、拿刀動作小心翼翼，一旁的陳亞蘭全程緊盯、頻頻驚呼：「阿瓜師！要小心耶！」從驚險刀工到採買過程的手忙腳亂。

而棚內的「瓜瓜夜總會」本週以「老將MIX新秀」為主題，邀請蔡小虎、江志豐、謝金晶、曾心梅、風田、鍾采穎、賴慧如、舒子晨、Amanda、Nicole，以及 AKB48 Team TP 同台飆歌，老中青三代輪番開唱，經典旋律掀起滿滿回憶殺。其中蔡小虎與風田意外聊起共同嗜好「柏青哥」，風田激動直呼：「我也愛打！」兩人當場切換成專業聊天室模式，讓三位主持人忍不住笑虧：「唉呦，找到同好了！」

華視《週末最強大》胡瓜（中）破天荒獻出人生首次的「雞腿去骨初體驗」。（華視提供）

「瓜瓜夜總會」本週以「老將MIX新秀」為主題，其中蔡小虎（左）與風田（右）意外聊起共同嗜好「柏青哥」，兩人當場切換成專業聊天室模式。（華視提供）