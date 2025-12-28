《週末最強大》深夜錄影遇地牛翻身！胡瓜、陳亞蘭率藝人抱頭撤離畫面曝

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

台灣東部海域昨（27）日發生芮氏規模7.0強震，全台有感。綜藝節目《週末最強大》在地震當下時正在錄影，地震發生時的驚險瞬間全被攝影機拍下，棚內的藝人及工作人員全體緊急撤離畫面曝光，引發網友熱議。

綜藝節目《週末最強大》在地震當下時正在錄影，地震發生時的驚險瞬間全被攝影機拍下，棚內的藝人及工作人員全體緊急撤離畫面曝光。（圖／週末最強大 FB）

節目《週末最強大》製作組昨日深夜在官方臉書帳號發布一段影片，並寫下：「23：05錄影！居然遇到地震，燈晃超大……」。當時藝人們正準備開錄「現代包青天」單元，但突如其來的強震，嚇得所有人包括胡瓜、陳亞蘭、楊繡惠、白雲、歐漢聲等11位藝人抱頭撤離，尖叫聲不斷。

畫面中可見棚內除了布景道具外，上方天花板架有多盞大型攝影燈具也隨著地震劇烈搖晃，畫面非常驚險。面對突發情況，胡瓜冷靜地引導眾人疏散，他更直呼錄影棚只是二樓，「一般住家真的受不了」。

畫面曝光後，不少網友紛紛在留言區表示：「辛苦你們了，晚上11:00多還全身古裝在錄影，太敬業了」、「辛苦了為了大家開心你們不停工作，祝大家平安」、「扶一下琇惠姐啦。跪著在地震的時候要站起來很辛苦捏」、「辛苦了，大家要小心點」、「天啊！上面很多燈欸…要注意安全喔～」



