《週末最強大》第二季7月回歸 陳亞蘭卸下包青天改演唐伯虎

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【緯來新聞網】華視綜藝節目《週末最強大》第二季確定於7月暑假檔期回歸，播出時段維持每週六晚間8點，主持群由胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲原班人馬續任。華視於今（10日）釋出最新預告，藝人周曉涵、王少偉、白雲也一同現身，並公開第二季全新古裝短劇單元「唐伯虎點秋香」的造型。

《週末最強大》第二季7月回歸。（圖／華視提供）

第一季古裝單元「現代包青天」播出後反應良好，華視決定在第二季延續搞笑短劇路線。預告中可見，陳亞蘭卸下第一季包青天的黑面扮相，改以「唐伯虎點秋香」中的唐伯虎造型登場；胡瓜與歐漢聲也不再扮演衙門護衛王朝、馬漢，三人皆換上古裝華服亮相。至於胡瓜與歐漢聲在新單元中的角色，節目方暫未公開，預告播出後，陳亞蘭的新造型已在網路上引起討論。



陳亞蘭在受訪時表示，這次終於演到擅長的風流角色，並透露錄影時與女主角周曉涵有不少互動。被問到未來想挑戰的古裝題材，她點名經典神話《白蛇傳》，希望能演出白蛇被關在雷峰塔的橋段，現場並開玩笑暗示胡瓜適合演出相關角色，引來一陣笑聲；歐漢聲則坦言錄影前一晚因緊張，晚間10點便入睡。

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《週末最強大》第二季7月回歸。（圖／華視提供）

睽違近半年重回錄影現場，胡瓜表示心情既期待又緊張。他提到，第一季播出後經常被觀眾詢問何時復播，重播期間收視也維持一定水準。對於節目採季播形式，他認為符合目前綜藝節目的製作趨勢，適度間隔反而能讓觀眾保留期待感。

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