《週末最強大》許願池成真！最強女團 HUR+ 驚喜獻唱引爆現場
台北市 / 陳麒惟
華視攜手緯來電視網推出的綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲聯手主持，節目內容多元且豐富，更展現出極度重視觀眾意見的誠意，盼能打造最符合觀眾口味的綜藝盛宴。先前華視官方社群特別開啟「許願池活動」，開放觀眾留言分享最想看到哪個團體上節目表演，引發網友熱烈迴響。在本週（7日）播出的最新一集中，節目組應廣大粉絲要求，特別邀請到眾多粉絲敲碗的年輕女團HUR+登上舞台，現場獻唱動感舞曲〈GODDESS〉，全員強大的出場氣勢瞬間點燃現場氣氛，尖叫聲不斷！
本週「胡蘭歐出任務」單元前進樹林興仁夜市，三位主持人與舒子晨、Amanda等來賓一同品嚐夜市特色美食，並與民眾挑戰遊戲。現場一位82歲的熱情阿嬤主動挑戰「鴻運噹頭」遊戲，親民的胡瓜熱情地貼身指導阿嬤遊戲訣竅，沒想到一旁的歐漢聲「調皮魂」大爆發，趁瓜哥不注意時偷偷吹口哨，導致鐵臉盆應聲掉落，精準地「鏘」一聲正中瓜哥頭頂！無端「中彈」的瓜哥瞬間變臉，氣到當場飆罵歐漢聲：「我叫你不要吹口哨！你還吹！」瓜哥不僅對徒弟開火，更回頭怒瞪一旁偷笑的工作人員，威脅大喊：「你不想活了啦！」現場火藥味十足又充滿笑果。
備受觀眾喜愛的強檔單元「瓜瓜夜總會」，本集除了超人氣女團HUR+帶來熱力演出外，更邀請到情歌天后李翊君、羅美玲、林俊逸、邵大倫、鍾采穎以及實力派新人余凱揚等豪華嘉賓陣容。新生代歌手余凱揚此次展現多才多藝的一面，除了帶來動人演唱，更特別準備了精彩的「川劇變臉」與「雙槍表演」。看著余凱揚賣力表演變臉秀，胡瓜靈機一動拿起白繩，模仿起知名火鍋店的「甩麵秀」，邊甩邊吐槽：「我沒想到火鍋店的工作人員這麼會唱歌！」
▲ 陳亞蘭與余凱揚進行「歌仔戲耍槍技法」大對決
胡瓜更現場點名陳亞蘭與余凱揚進行「歌仔戲耍槍技法」大對決，兩人身手矯健的精湛表演，令眾人驚喜連連；而國劇科班畢業的李翊君也禁不起眾人起鬨，現場即興展現一段紮實的身手，俐落身法讓陳亞蘭忍不住驚呼：「寶刀未老！」展現了大咖嘉賓深藏不露的傳統戲曲底蘊。想掌握更多《週末最強大》的精彩內容，敬請鎖定每週六晚間8點於華視主頻首播，同日晚間10點於中華電信Hami Video上架；此外，每週六晚間6點於緯來綜合台播出，並於同日晚間8點台灣大哥大MyVideo同步更新。
更多華視新聞報導
《週末最強大》胡瓜扮黑貓王大崩壞 王彩樺不忍了丟鞋大罵「聽不下去」
歐漢聲調皮模仿惹怒曹雅雯 LuxyGirls化身「洗車布刷」圍攻陳亞蘭
全新綜藝節目 胡瓜陳亞蘭歐漢聲陪伴週末夜
其他人也在看
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
大S閃婚具俊曄就已「虛弱到吃不下」 韓醫分析健康惡化原因
大S（徐熙媛）2日逝世一周年，韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出回顧特輯，其中曝光大S病發後的完整搶救過程，節目組透露，大S於2022年再婚具俊曄時，身體狀況就已經冒警訊，吃不下也動不了。節目組也找來韓國醫生李樂俊，分析大S的健康會急速變差的原因。
《豆腐媽媽》替身墜樓吐4大袋血！ 未婚妻向民視提「3大訴求」
民視八點檔《豆腐媽媽》蘇姓替身演員，一月底因拍攝墜樓戲，頭部重創，一度發出病危通知。事發至今17天，其未婚妻Rena於6日下午臨時召開記者會，表示不幸中的大幸，是蘇男已恢復意識，但完全忘記發生什麼事，說話也有些卡頓，擔心未來會留下後遺症，對於民視的冷漠處理感到詫異。
《單身地獄》海后被罵翻！「她縮角落看播出」低落畫面流出 認：反省中
《單身即地獄5》播出後話題不斷，其中成員崔美娜秀因在節目初期於多位男成員之間猶豫不決，迅速成為討論焦點，甚至被貼上「搖擺不定」、「渴望被關注」等負面標籤，爭議聲量與人氣同步飆升。不過近日她的私下近況曝光，讓不少觀眾對她的印象逐漸出現轉變。崔美娜秀的好友在社群平台分享她與親近友人一同收看節目的畫面，只見她縮在角落、低著頭，神情明顯低落，面對節目播出後鋪天蓋地的批評顯得壓力不小。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
爆「假戲真做」小19歲鮮肉男星！陳妍希牽手弟弟現身了
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆
台灣影史將洗牌！《陽光女子合唱團》對決《海角七號》奪冠時間曝
由林孝謙執導、改編韓國電影的《陽光女子合唱團》一上映就話題不斷，票房連續25天都穩居第一，截至5日已超過新台幣4.4億、成功擠進台灣影史前3名。對此，九把刀也發聲祝賀，「恭送孝謙導演一路往史上冠軍邁進！」
唐治平不認愛！女友曝遭施暴「壓制5小時」 心寒揭內幕：薪水1/3養他
藝人唐治平近日才因走出喪母陰霾、現身粉絲見面會並透露生活逐漸回到軌道，獲得不少正面關注，未料感情話題卻突然炸鍋。其粉專「小編」自稱唐治平女友並上傳一張親吻照，抱怨感情不被承認。小編透露，兩人已交往一年多，期間甚至遭到施暴，引發粉絲與網友一片譁然。
育幼院出身逆襲！芝田璃子靠3英文單字當影帝妻 驚爆「繼子年紀比她大」
31歲日本女星芝田璃子（Riko Shibata）近日登上日本電視台綜藝節目《上田與女人口出狂言的夜晚》，大方揭露她與奧斯卡影帝、好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）這段相差31歲「父女戀」的跨國婚內幕。
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
爸演《豆腐媽媽》震驚「消失17天」 拍攝現場爆受傷意外！民視回應還原狀況：負起責任
有網友在Threads上發文爆料：「今天已經第17天沒有看到爸爸了。」文中並指出父親是於1月20日拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》時出意外，甚至說：「我單純而執著地希望，爸爸能回到我身邊，讓我的世界也會再次充滿溫暖和快樂。」對此發文，民視方面也做出回應。
蔡依林被疑耍大牌！網友爆料貼文延燒9小時⋯真相曝光粉絲氣炸
蔡依林近日飛往巴黎參與時裝周，返台搭機時，卻被一名網友在社群軟體 Threads 影射耍大牌，相關貼文發酵後，蔡依林被罵長達 9 個小時，該名網友才出面澄清，表示自己並沒有覺得被打擾、或覺得受到差別待遇。不過，因發文方式引發爭議，被粉絲質疑刻意帶風向抹黑，紛紛留言「建議蔡依林跟長榮航空都要提告」，該網友隨後將帳號設為不公開，風波才暫時落幕。
劉德華60歲妻罕露面！朱麗蒨揹20萬精品包現身佛教活動
朱麗蒨（舊誤植：朱麗倩）2008年和「天王」劉德華（華仔）結婚後，育有一女劉向蕙，作風非常低調，默默地為家庭奉獻，甘願當天王背後的女人。近日，大陸媒體曝光朱麗蒨出席佛教活動的照片，掀起熱烈討論。
Lisa雪地辣穿比基尼！羽絨外套「竟要價破百萬」 零下超狂造型身價曝光
BLACKPINK成員Lisa再度以超狂造型掀起熱議。她於4日在IG分享多張旅遊美照，只見她在白雪紛飛的雪地中，僅穿著黑色比基尼，外搭一件羽絨外套大方入鏡，完全不畏低溫，火辣造型瞬間成為話題焦點
《葬送的芙莉蓮》Netflix第二季翻譯突然錯誤百出！人名大改，欣梅爾還變成一把劍？
由日本漫畫家山田鐘人打造的超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》第二季上月開播後再度吸引了動漫迷們的目光，大家都期待這次芙莉蓮與她的夥伴們又將帶來多麼精彩、難忘的冒險故事。不過，這兩天許多網友都發現，Netflix 上的字幕突然被更換，其中角色名稱竟被大改，原本大家熟悉的欣梅爾、修塔爾克等名字都沒了，此外就連一般的日常對白也被許多網友直批根本在亂翻，懷疑是用 AI 翻譯後沒校稿就直接上傳。