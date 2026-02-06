《週末最強大》許願池成真！最強女團 HUR+ 驚喜獻唱引爆現場

台北市 / 陳麒惟

華視攜手緯來電視網推出的綜藝節目《週末最強大》，由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲聯手主持，節目內容多元且豐富，更展現出極度重視觀眾意見的誠意，盼能打造最符合觀眾口味的綜藝盛宴。先前華視官方社群特別開啟「許願池活動」，開放觀眾留言分享最想看到哪個團體上節目表演，引發網友熱烈迴響。在本週（7日）播出的最新一集中，節目組應廣大粉絲要求，特別邀請到眾多粉絲敲碗的年輕女團HUR+登上舞台，現場獻唱動感舞曲〈GODDESS〉，全員強大的出場氣勢瞬間點燃現場氣氛，尖叫聲不斷！

本週「胡蘭歐出任務」單元前進樹林興仁夜市，三位主持人與舒子晨、Amanda等來賓一同品嚐夜市特色美食，並與民眾挑戰遊戲。現場一位82歲的熱情阿嬤主動挑戰「鴻運噹頭」遊戲，親民的胡瓜熱情地貼身指導阿嬤遊戲訣竅，沒想到一旁的歐漢聲「調皮魂」大爆發，趁瓜哥不注意時偷偷吹口哨，導致鐵臉盆應聲掉落，精準地「鏘」一聲正中瓜哥頭頂！無端「中彈」的瓜哥瞬間變臉，氣到當場飆罵歐漢聲：「我叫你不要吹口哨！你還吹！」瓜哥不僅對徒弟開火，更回頭怒瞪一旁偷笑的工作人員，威脅大喊：「你不想活了啦！」現場火藥味十足又充滿笑果。

備受觀眾喜愛的強檔單元「瓜瓜夜總會」，本集除了超人氣女團HUR+帶來熱力演出外，更邀請到情歌天后李翊君、羅美玲、林俊逸、邵大倫、鍾采穎以及實力派新人余凱揚等豪華嘉賓陣容。新生代歌手余凱揚此次展現多才多藝的一面，除了帶來動人演唱，更特別準備了精彩的「川劇變臉」與「雙槍表演」。看著余凱揚賣力表演變臉秀，胡瓜靈機一動拿起白繩，模仿起知名火鍋店的「甩麵秀」，邊甩邊吐槽：「我沒想到火鍋店的工作人員這麼會唱歌！」

















陳亞蘭與余凱揚進行「歌仔戲耍槍技法」大對決

▲ 陳亞蘭與余凱揚進行「歌仔戲耍槍技法」大對決







胡瓜更現場點名陳亞蘭與余凱揚進行「歌仔戲耍槍技法」大對決，兩人身手矯健的精湛表演，令眾人驚喜連連；而國劇科班畢業的李翊君也禁不起眾人起鬨，現場即興展現一段紮實的身手，俐落身法讓陳亞蘭忍不住驚呼：「寶刀未老！」展現了大咖嘉賓深藏不露的傳統戲曲底蘊。想掌握更多《週末最強大》的精彩內容，敬請鎖定每週六晚間8點於華視主頻首播，同日晚間10點於中華電信Hami Video上架；此外，每週六晚間6點於緯來綜合台播出，並於同日晚間8點台灣大哥大MyVideo同步更新。

