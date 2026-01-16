《週末最強大》重磅升級！喜迎「金曲班底」曾心梅用羅馬拼音挑戰法文歌

台北市 / 陳麒惟

華視攜手緯來電視網推出的全新綜藝節目《週末最強大》開播以來好評如潮！由綜藝大哥胡瓜、金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲聯手主持，憑藉深厚的主持功底與超強親和力，帶動收視節節攀升。今（16日）舉辦錄影開棚活動，主持群驚喜宣布節目迎來重磅升級！三位實力派唱將曾心梅、邵大倫、林俊逸正式加入節目，成為《週末最強大》固定班底，為節目增添更多音樂與歡笑火花，現場更邀請到特別來賓李千娜現身力挺，場面星光熠熠。

《週末最強大》主持群歐漢聲(左起)、胡瓜、陳亞蘭，邀請李千娜(右2)擔任特別嘉賓

對於節目內容全新升級，陳亞蘭激動表示：「很多觀眾反應聽不到好歌！這些優秀唱將也缺少表演舞台」，她大讚三位固定班底首次登台就展現驚人唱功，期許透過節目的常駐演出，能讓他們的才華再次展現。歐漢聲見狀開玩笑問：「週六再熱鬧下去，菲哥會不會復出？」陳亞蘭幽默接梗：「我多希望豬大哥會復出！」歐漢聲隨即吐槽：「那是『復活』了！」主持群的幽默互動讓全場爆笑。

胡瓜也熱情回應，歡迎所有愛唱歌的嘉賓把《週末最強大》當作表演舞台，並坦言：「目前外景精彩片段多到難以縮減，正與製作單位溝通嘗試調整內容，但『歌唱單元』每一集絕對都會有！」被問及加入的感想，新任班底曾心梅笑稱：「每一集都會激盪出新的火花，同時也是全新的磨練。」她也透露，今日錄影將帶來經典曲目〈卡門〉挑戰法文演唱，「特別用羅馬拼音練習，希望可以呈現高水準的表現。」邵大倫則興奮分享道，有觀眾在手機看見他與蕭煌奇的合唱片段，並主動上前和他打招呼；林俊逸則打趣說：「以後不用到處打工了」，並開心表示，能唱更多想唱卻沒機會唱的歌。

本週六（17日）播出的最新一集中，強檔單元「瓜瓜夜總會」邀請翁立友、陳思安、曾心梅、邵大倫、林俊逸、鍾采穎、薛貫鈞、女團AKB48 Team TP等人表演多首經典「濃濃阿嬤味」神曲。當翁立友、邵大倫與林俊逸深情獻唱〈阿嬤的話〉時，催淚歌聲讓陳亞蘭感動到當場拭淚，歐漢聲也哽咽回憶，阿嬤專程至行天宮為他祈求平安的溫馨往事。正當全場陷入感性氛圍時，卻遭胡瓜冷不防神補槍：「其他人可能沒有阿嬤？」這突如其來的幽默提問瞬間反轉氣氛，引發歐漢聲大笑回嗆：「誰沒有阿嬤！現場有阿嬤的舉手？」眾人紛紛爆笑配合舉手，翁立友更神接梗直呼：「我也有阿嬤！沒有阿嬤也吃過蛤仔！」讓全場在淚水中破涕為笑。









楊繡惠(左)從爆香、調味到甩鍋全程一手包辦

外景單元「胡蘭歐出任務」來到士林士東市場，派出嘉賓楊繡惠擔任主廚烹飪「胡椒蝦」。剛開始處理鮮蝦時，現場一名 11 歲小妹妹竟主動上前示範去除蝦腸泥的技巧，熟練手法讓全場驚呼連連，楊繡惠開玩笑拿著一整碗鮮蝦問：「妹妹妳不要走好不好，全部把它弄一弄」，嚇得妹妹現場求饒大喊廚師爸爸：「爸爸幫我！」全場笑成一團。正式下鍋後，楊繡惠從爆香、調味到甩鍋全程一手包辦，俐落又霸氣的專業架勢，讓圍觀民眾興奮尖叫連連，對於胡瓜備料開米酒動作慢，楊繡惠更霸氣叫囂：「你不會喝酒齁？」隨即流利展示開酒神技，將現場氣氛推至最高點。想知道更多精彩內容，敬請於每週六晚間 8 點鎖定華視主頻、每週六晚間 6 點鎖定緯來綜合台，收看一集比一集精彩的《週末最強大》。

