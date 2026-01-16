《週末最強大》重磅升級 喜迎「金曲等級陣容」

記者周毓洵／臺北報導

華視、緯來《週末最強大》今（16）日驚喜宣布節目迎來重磅升級！曾心梅、邵大倫、林俊逸3位實力派唱將正式加入，成為節目固定班底，被主持群笑稱是「金曲等級歌唱陣容」，立刻為節目注入滿滿音樂能量。曾心梅更預告，將在節目中用「羅馬拼音」挑戰法文名曲，消息一出立刻引發熱烈討論。

《週末最強大》由綜藝大哥胡瓜領軍，攜手金鐘視帝陳亞蘭與全方位藝人歐漢聲共同主持，3人默契十足、互動火花不斷。談到節目升級，陳亞蘭直言是因為觀眾反應熱烈，「大家說現在很少能聽到好歌，這些會唱又愛唱的人，也真的需要一個舞台。」她大讚3位新班底首度登台就展現超強實力，希望透過固定演出，讓好歌聲被更多人聽見。

今日現場笑聲不斷，歐漢聲打趣問：「週六（節目播出時間）這麼熱鬧，菲哥會不會復出？」陳亞蘭立刻接梗：「我多希望豬大哥會復出！」歐漢聲秒吐槽：「那是復活了吧！」逗得全場大笑。胡瓜則暖心表示，歡迎所有熱愛唱歌的歌手，把《週末最強大》當成盡情發揮的舞台，並強調：「歌唱單元一定每集都有，這是我們的承諾！」

談到加入節目的心情，曾心梅笑著表示，每一集都像全新挑戰，也是一種磨練，這次更選唱經典歌曲「卡門」，直接挑戰法文演唱，「我特地用羅馬拼音練習，希望不要漏氣。」邵大倫則分享，最近因節目曝光度提升，常被觀眾認出，還有人因為看到他和蕭煌奇的合唱片段特地來打招呼；林俊逸則幽默表示：「以後不用到處打工了！」終於能在節目中唱到很多平常沒機會唱的歌。

歐漢聲（左起）、胡瓜、曾心梅、林俊逸、邵大倫、陳亞蘭。《週末最強大》主持群和固定班底開心合照。（華視提供）

《週末最強大》主持群胡瓜（中）、陳亞蘭（右）、歐漢聲（左）默契十足，現場笑聲不斷。（華視提供）